Pouvoir d’achat: Économies possibles grâce au retour à la cuisine maison

Bien que l’inflation ait quelque peu diminué, tout le monde cherche encore à économiser de l’argent. Les chefs cuisiniers ne font pas exception, et retrouver le plaisir de cuisiner chez soi est une excellente manière de réduire les dépenses.

Bien sûr, l’inflation a quelque peu diminué, mais le pouvoir d’achat demeure un sujet sensible pour la majorité des ménages, y compris lorsqu’il s’agit de se nourrir. Les professionnels savent comment faire des économies à grande échelle, mais à la maison aussi, on peut réduire ses dépenses en se remettant à cuisiner.

Thierry Marx en est persuadé : « Dans l’expression pouvoir d’achat, il y a le mot pouvoir, donc pouvoir se remettre à faire la cuisine. Dès lors qu’on industrialise moins sa consommation, on arrive à faire des économies. On voit bien que l’inflation sur les produits frais et non transformés est moins élevée que sur les produits ultra-transformés. »

Le plaisir de cuisiner et la joie de partager

Lorsque certaines crèmes au chocolat contiennent moins de 10% de lait et de cacao, le reste étant composé de stabilisants et d’autres produits industriels, il est moins coûteux – et meilleur pour la santé – d’acheter une plaque de chocolat, un peu de lait et de beurre, et de préparer sa propre crème au chocolat. Le plaisir de cuisiner et la joie de partager avec ses proches le résultat de son travail.

« Ça laisse la possibilité de se tromper ! », ajoute Thierry Marx. « Et bien oui, vous ne savez pas vraiment faire une omelette. Ce n’est pas grave. Il vous reste des coquillettes, vous les faites sauter à la poêle, vous cassez un œuf dessus. Au moins, vous l’avez fait, et vous protégez à la fois votre santé et votre pouvoir d’achat. »

Il ne s’agit pas pour tout le monde de devenir Bocuse, Ducasse ou Robuchon. C’est une question de bon sens et de plaisir à préparer sa propre nourriture. Inutile, donc, selon le chef étoilé, de continuer à se ruer sur de l’industriel, qui a souvent subi une forte inflation.