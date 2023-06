Pourquoi opter pour des vacances adaptées pour adulte handicapé ?

Les vacances scolaires sont synonymes de repos et de détente pour enfants comme adultes. Pour les pré-ados et ados, il y a les colonies de vacances où ils peuvent se reposer tout en s’épanouissant. Aussi, pour les adultes en situation de handicap, il y a le concept des « vacances adaptées ». Mais en quoi cela consiste-t-il réellement et quels en sont les avantages ? Découvrez-les plus amplement à travers cet article.

Meilleure intégration sociale

Les vacances adaptées sont des séjours de vacances spécialement organisés pour les adultes en situation de handicap mental ou physique. Elles offrent un cadre inclusif qui leur favorise une meilleure intégration sociale. Que ce soit pendant les vacances d’été, d’hiver, de printemps ou de la Toussaint, ces séjours sont proposés en France et même à l’étranger.

En effet, les vacances adaptées offrent aux participants l’opportunité de rencontrer d’autres personnes handicapées dans des centres de vacances, des campings ou des gîtes adaptés. Grâce à ces rencontres, ceux-ci parviennent à tisser des liens amicaux forts, échanger et créer des souvenirs uniques. Aussi, ils participent ensemble à une variété d’activités spécifiquement adaptées à leur condition physique et à leurs intérêts.

Activités adaptées

Lors des vacances adaptées pour personnes à mobilité réduite (PMR), les participants peuvent profiter d’une pléthore d’activités spécifiques. En été, ils peuvent participer à des activités nautiques telles que :

La baignade en mer ou en piscine adaptée ;

ou en piscine adaptée ; Le kayak ;

Le paddle ou encore la voile.

Pour ceux qui préfèrent la tranquillité de la nature, des séjours en camping ou en gîte sont également proposés. Ce qui leur permet de profiter de randonnées en montagne, de balades en forêt, ou de pique-niques au bord d’un lac.

Par ailleurs, les participants ont la possibilité de pratiquer d’autres activités comme :

La pétanque adaptée ;

Le beach-volley en fauteuil roulant ;

Les balades en raquettes ;

Le snowboard adapté ;

Le basket-ball en fauteuil roulant ;

Le tennis de table adapté ;

Le tir à l’arc adapté ;

Le handbike ;

Le rugby en fauteuil roulant et plus encore.

Toutes ces activités sont pratiquées en compagnie de moniteurs spécialisés qui sont toujours là pour la sécurité et le confort des participants.

Encadrement spécialisé

Lorsque vous participez à un séjour de vacances adaptées, vous bénéficiez d’une équipe expérimentée pour vous accompagner. Ce personnel encadrant est spécifiquement recruté pour garantir votre sécurité, votre confort et votre bien-être tout au long du séjour.

En effet, l’encadrement commence dès la phase de préparation du séjour. Les organisateurs des vacances adaptées travaillent en étroite collaboration avec les participants et leurs familles. Ainsi, ils recueillent des informations détaillées sur les besoins, les préférences et les éventuelles limitations de chaque personne. Une fois sur place, l’équipe encadrante veille donc au bon déroulement du séjour en mettant en place les dispositifs qu’il faut.

Les professionnels sont formés pour apporter un soutien technique, médical et émotionnel, et ils peuvent intervenir dans divers domaines tels que :

La communication facilitée ;

L’assistance dans les déplacements ;

La gestion des médicaments ;

L’adaptation des activités.

Aussi, les chambres et les installations sont accessibles et équipées de manière à faciliter la mobilité et l’autonomie des participants.

Environnement sécurisé

Les centres agréés pour les vacances adaptées ont toujours un souci majeur pour la sécurité et le confort de leurs usagers. Ayant affaire à des personnes à mobilité réduite, ils créent un cadre convivial et sécurisé où elles peuvent se sentir en confiance et se détendre pleinement.

Ces centres disposant d’agrément vacances adaptées organisées sont équipés de dispositifs spécifiques aux PMR tels que :

Les rampes d’accès pour faciliter la circulation en fauteuil roulant ;

Les ascenseurs avec une capacité suffisante ;

Les mains courantes et les barres de soutien.

En termes d’hébergement, par ailleurs, les participants ont accès à des chambres spacieuses et aménagées, avec des passages larges et un agencement pratique du mobilier. Qui plus est, les repas sont préparés en tenant compte des régimes spécifiques, des allergies alimentaires et des restrictions nutritionnelles de chaque participant. En optant pour les vacances adaptées pour adulte handicapé, vous pouvez ainsi profiter de votre temps libre dans les meilleures conditions possible. À condition que vous soyez un adulte en situation de handicap, le tour est joué !