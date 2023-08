« Pourquoi l’industrie de l’édition a besoin d’une intervention étatique selon la PDG d’Actes Sud? »

Selon la dirigeante du directoire d’Actes Sud, le monde de l’édition indépendante fait face à un phénomène inquiétant de concentration, le groupe Vivendi étant sur le point de céder sa branche Editis, le deuxième plus grand éditeur français, à la société Czech Media Invest (CMI). Cette opération a soulevé de nombreuses interrogations au sein du secteur et a relancé le débat sur la diversité éditoriale dans l’industrie du livre. Les éditeurs indépendants craignent que la domination des grands groupes ne réduise l’accessibilité à la publication pour les auteurs les moins connus et les plus marginaux, ce qui entraînerait une perte de diversité et une homogénéisation de la culture. La cession d’Editis, déjà soupçonnée de déstabiliser l’écosystème de l’édition française, ne fait que renforcer les craintes des acteurs du secteur quant à l’avenir de leur industrie.

La présidente du directoire d’Actes Sud, Anne-Sylvie Bameule, sur France Inter, a appelé à une régulation de l’édition pour protéger les maisons indépendantes face à la concentration du secteur orchestrée par Editis et Hachette. Elle estime que l’État doit prendre position, réfléchir à des régulations et se questionner sur cette concentration. Les acquisitions de ces deux géants du secteur de l’édition créent une préoccupation pour les maisons d’édition indépendantes. Vivendi doit vendre Editis, numéro deux du secteur français, pour respecter les règles de concurrence européennes afin de pouvoir contrôler son concurrent, Hachette Livre, numéro un du secteur. Anne-Sylvie Bameule met en avant la question de visibilité des ouvrages pour les petits éditeurs qui n’ont pas les liens privilégiés de ces géants avec les médias et le numérique. Elle insiste également sur le phénomène de best-sellerisation qui monopolise les réseaux de distribution et ne laisse que peu de place aux nouveaux talents et aux nouvelles écritures.

source originale : www.francetvinfo.fr

mode d’écriture : automatique par IA