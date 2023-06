Pourquoi les billets d’avion deviennent de plus en plus chers et vont le rester ?

Les personnes qui utilisent l’avion pour voyager peuvent l’observer : le coût des places augmente. Et aucune circonstance ne permet d’anticiper une stabilisation de cette tendance.

La Direction de l’aviation civile révèle que les prix des billets d’avion ont augmenté en moyenne de 30 % par rapport à la période antérieure à la pandémie de Covid-19, voire de 50 % pour les trajets entre l’Europe et l’Asie-Pacifique. Cette hausse touche tous les pays.

On pourrait penser que cette augmentation est principalement due au coût du carburant, qui représente 25 à 30 % des dépenses des compagnies aériennes. En effet, les prix du pétrole et du kérosène, le carburant des avions, ont un impact sur les coûts. Cependant, la baisse du prix du baril n’influe pas directement sur le prix des billets. Les raisons se trouvent ailleurs, notamment dans la capacité des compagnies aériennes : il n’y a pas assez de sièges disponibles pour répondre à la demande de voyages qui a repris depuis plusieurs mois. La pandémie de Covid-19 a ralenti la production d’avions, et malgré des carnets de commandes remplis jusqu’en 2030, les constructeurs d’avions peinent à atteindre leurs objectifs de livraison.

Facteur humain

Le coût de la main-d’œuvre a également augmenté. De nombreuses compagnies aériennes ont dû renégocier à la hausse les salaires des personnels de cabine et des pilotes. De plus, les entreprises qui gèrent les opérations au sol ont également augmenté les salaires pour attirer de nouveaux employés, tels que les bagagistes et les mécaniciens, à la sortie de la pandémie. Toutes ces augmentations de prix et de salaires, bien que légitimes, pèsent sur le coût final des billets d’avion.

Le secteur de l’aviation est actuellement en pleine transition vers la décarbonation. Les compagnies aériennes dépensent des millions et des milliards d’euros et de dollars pour rendre leurs vols plus respectueux de l’environnement. Des investissements sont réalisés dans de nouveaux avions plus légers et moins consommateurs d’énergie, ainsi que dans des carburants renouvelables et des projets de taxes écologiques sur les billets les plus chers. Ces efforts ne contribuent pas à la réduction du prix des billets d’avion et laissent présager une poursuite de l’augmentation des prix dans les deux prochaines décennies.