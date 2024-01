« Popov Brothers: Une quête passionnante pour une qualification olympique à Paris 2024! »

Toma et Christo Popov, ayant respectivement 25 et 21 ans, occupent les deux premières places du classement français. Leur aspiration ultime : clore la saison parmi les 16 meilleurs sportifs mondiaux afin de pouvoir prétendre à une qualification commune pour les Jeux qui auront lieu à Paris.

Viser le top 16 mondial pour se qualifier aux JO de 2024

Les joueurs de Badminton Toma et Christo Popov partagent un rêve commun: se qualifier ensemble pour les Jeux olympiques de Paris en 2024. Pour y parvenir, les deux frères d’origine bulgare doivent atteindre le top 16 mondial. Leur père et entraîneur, Toma Popov, exprime son ambition pour ses fils : viser un podium aux JO. Actuellement, Toma et Christo sont respectivement classés 25e et 27e mondiaux. Avec dix tournois à jouer d’ici la fin de la période qualificative en avril, ils espèrent grimper au classement. En plus de la qualification en simple, une place en double est également envisageable puisqu’ils forment la deuxième meilleure paire française.

Le badminton, ancré dans l’histoire familiale

Dans cette accomplissement sportif familial, Toma et Christo Popov sont perçus comme le symbole de l’âge d’or du badminton tricolore. Ils ont été formés par leur père, ancien champion de Bulgarie, qui quitta son pays pour s’installer en France en 2004, lorsque ses fils étaient encore enfants. L’engagement des deux frères dans ce sport a commencé dès leur plus jeune âge et aujourd’hui, ils continuent de s’entraîner dans leur ville d’adoption, Fos-sur-Mer. Malgré leurs succès européens, ils restent humbles : le parcours tracé en Badminton est vu comme une voie familiale plutôt qu’un exploit personnel.

Une relation fraternelle fusionnelle propice à la réussite

Le lien familial entre Toma et Christo est une force complémentaire à leurs talents individuels sur le terrain. Ils se soutiennent mutuellement et leur relation fraternelle fusionnelle leur offre une connivence lors des matchs qu’ils jouent en double. Cependant, lorsqu’ils s’affrontent, ce lien devient un handicap car ils connaissent leurs tactiques respectives. Malgré ces avantages et inconvénients, ils parviennent à conserver leur propre identité sportive. Leurs styles de jeu sont différents mais complémentaires, ce qui en fait un duo redoutable. Leur rêve des JO de 2024 pourrait faire d’eux les premiers médaillés olympiques du badminton français.

source originale : www.francetvinfo.fr

mode d’écriture : automatique par IA