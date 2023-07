Pontivy féminin : l’équipe seniors en Régional 2 !

Suite à des annulations de dernière minute dans la région, le Comité de la Ligue de Football de Bretagne a été contraint de procéder au repêchage de formations issues du district. C’est ainsi que le Pontivy Foot Féminin, une équipe qui avait pourtant été écartée de la compétition en raison de son résultat initial, a été ramenée dans le tournoi. Bien que ce ne soit pas une situation idéale pour les joueuses, elles se préparent maintenant à remettre tout en question numériquement. En définitive, cette décision prend acte d’un phénomène bien connu dans le monde sportif : les imprévus et les changements de dernière minute ne font souvent pas de distinction entre les clubs de haut niveau et ceux du niveau inférieur.

P2F : une saison de tous les succès

Le club de football du P2F a connu une saison 2022-2023 exceptionnelle avec une deuxième place en saison régulière et une finale de coupe du Morbihan. L’objectif de l’entraîneur David Lévêque était de former une équipe compétitive, mais une bonne nouvelle est venue récompenser les efforts du groupe : la Ligue de Bretagne a repêché les deux meilleures équipes de tous les districts confondus, dont le P2F. En un an, l’équipe seniors du P2F est donc remontée en Ligue R2 avec l’objectif de s’y maintenir.

Une équipe seniors soudée et compétitive

L’objectif de la prochaine saison sera donc de se maintenir en ligue R2. David Lévêque est confiant : « Le groupe vit bien et travaille très dur depuis deux saisons. Je vais avoir la chance de garder cette même ossature, en plus des arrivées de nouvelles joueuses, des retours d’anciennes joueuses et les jeunes issus du club ». Cette équipe seniors soudée et compétitive a donc toutes les cartes en main pour passer une saison enrichissante et convaincre sur les terrains.

Une relégation qui aura eu du bon

Après avoir été reléguée du niveau Ligue en district, l’équipe seniors du P2F a réussi à rebondir en une saison. Ce retour en Ligue R2 est la preuve que cette relégation aura eu du bon et que l’équipe est capable de s’adapter aux différentes situations de jeu. L’objectif est donc de montrer leur expérience et de performer en Ligue R2.

Les jeunes joueuses du P2F, également concernées

L’équipe U18 est également concernée par le retour en Ligue R2 du club. Elle disputera les barrages niveau Ligue dès septembre 2023 et il est possible qu’elle joue également un championnat régional la saison prochaine. Le P2F ne vise pas seulement une réussite à court terme, mais mise également sur la formation de ses jeunes joueuses pour l’avenir.

En conclusion, le P2F peut être fier de sa saison 2022-2023. Le retour en Ligue R2 est une chance pour le club de se montrer compétitif et de ne pas s’endormir sur ses lauriers. En proposant des séances découvertes pendant les vacances et en restant soudé, le P2F a toutes les raisons d’espérer.