Pont-Aven : la délicieuse saveur du beurre salé en Finistère

Lorsqu’on évoque la petite commune de Pont-Aven, il est impossible de ne pas associer son nom à la fois à la peinture et à la biscuiterie locale. Le village breton, cher à Paul Gauguin, est en effet un lieu réputé pour son riche passé artistique et sa succulente production culinaire. Les rues pittoresques de Pont-Aven respirent l’histoire des peintres qui ont arpenté ses pavés et immortalisé ses paysages. Quant à la biscuiterie, elle reste une véritable institution pour les fins palais qui se délecteront de ses fameuses galettes et palets bretons. Une boîte de ces irrésistibles gourmandises est d’ailleurs le souvenir parfait à rapporter de cette charmante adresse bretonne.

De la Bretagne arrivent les odeurs enivrantes des galettes et palets bretons, biscuits indissociables de la ville de Pont-Aven. Cette petite cité située dans le sud du Finistère est connue pour son charme, son port et surtout son mouvement pictural incarné par Paul Gauguin. Mais c’est surtout son statut de « cité des peintres » qui attire de nombreux touristes chaque année. Les rues animées et les commerces ouverts le dimanche, allant des épiceries fines aux galleries d’art, font également l’attrait de la ville. Mais dans cet article, nous allons nous concentrer sur les deux biscuiteries emblématiques de Pont-Aven : Traou Mad et Isidore Penven.

Les deux biscuiteries rivales de Pont-Aven

Seuls Traou Mad et Isidore Penven produisent à Pont-Aven les galettes et palets. Leurs sites de production se font face, dans la zone artisanale de Kergazuel, depuis 1976. Leur histoire est comique, puisque la fondatrice de la biscuiterie Traou Mad était la veuve d’Isidore Penven. Les deux entreprises se sont disputées longtemps la paternité des galettes et palets. Aujourd’hui, Traou Mad a déposé la marque Galette de Pont-Aven®, tandis qu’Isidore Penven arbore la date d’origine la plus ancienne, 1890. Elles continuent de cohabiter en s’observant du coin de l’œil. Traou Mad, qui appartient au groupe Loc Maria Biscuits, emploie une soixantaine de personnes à la production et vend environ 5% de sa production à Pont-Aven. De son côté, Isidore Penven appartient depuis 2016 à Vincent Duprez qui possède plusieurs autres biscuiteries et confiseries en France. Son entreprise compte une vingtaine de salariés et les ventes à Pont-Aven représentent 15% de son chiffre d’affaires en progression tous les ans.

Des recettes immuables

Les deux biscuiteries revendiquent des recettes immuables. Les galettes et palets contiennent du beurre (environ 30%), de la farine, des œufs et du sucre. Simple, mais terriblement gourmand et efficace ! Pour Kevin Martin, responsable du site Isidore Penven, « nos biscuits sont indissociables de Pont-Aven. Nous n’en vendrions pas autant et surtout pas au même prix sans cet ancrage local ». Et c’est d’ailleurs pour cela que les visiteurs de Pont-Aven repartent souvent chez eux avec une boîte de ces délices sucrés.

Des biscuits synonymes de tradition

Les galettes et palets bretons d’Isidore Penven et Traou Mad sont donc devenues les traditionnels biscuits de la ville de Pont-Aven. Si vous visitez cette charmante cité lors de votre prochaine visite en Bretagne, n’hésitez surtout pas à goûter ces merveilles sucrées, et pour les plus gourmands, à admirer les deux biscuiteries se faisant face dans la zone artisanale de Kergazuel. Vous ne serez pas déçus !