Pompiers cambriolés : le camion-citerne de la Lozère retrouvé près de Mende

Au cours de la nuit de mercredi à jeudi, le centre d’incendie et de secours de Grandrieu dans le nord-Lozère, à proximité de Langogne, a subi l’infamie d’un cambriolage. La police a signalé que les lieux avaient été pénétrés par effraction et qu’un camion-citerne avait été emporté. La valeur très récente de ce matériel en a fait une cible particulièrement prisée pour les voleurs, qui espéraient probablement en tirer un bénéfice substantiel. Ce vol a suscité une grande inquiétude au sein de la communauté locale, dans la mesure où le centre d’incendie et de secours est un organe crucial pour la sécurité publique. Cependant, les autorités ont finalement réussi à récupérer le camion-citerne moins de 12 heures après sa disparition. Des patrouilles ont été organisées pour retracer les auteurs du cambriolage, mais pour l’instant, personne n’a été arrêté. Cette affaire a rappelé l’importance de la sécurité et de la vigilance dans des situations d’urgence où les biens publics sont en jeu.

Vol d’un camion-citerne des pompiers à Grandrieu : le matériel retrouvé près de Mende moins de 12 heures après

Un matériel de valeur volé

Le centre d’incendie et de secours de Grandrieu, situé en nord-Lozère, à proximité de Langogne, a été victime d’un cambriolage durant la nuit de mercredi à jeudi dernier. Les locaux ont été fracturés et un camion-citerne d’une valeur de près de 300 000 euros a été volé. Le vol a été constaté vers 6h du matin par un pompier présent sur les lieux. Ce dernier a remarqué qu’une vitre avait été cassée, que les portes du garage étaient ouvertes et que l’unique camion-citerne 14 tonnes avait disparu.

Le directeur du Service départemental d’incendie et de secours de la Lozère, le colonel Alain Guesdon, a informé l’AFP de la situation. La présidente du conseil départemental de la Lozère, Sophie Pantel, a également annoncé un dépôt de plainte et a lancé un appel aux voleurs. Dans son message, elle a souligné l’importance de ce matériel pour les services d’urgence de la région, notamment pour lutter contre les feux de forêt.

Un appel à témoin lancé

Plusieurs associations de pompiers et de prévention des feux de forêt ont relayé l’information du vol sur les réseaux sociaux. Ils ont décrit le camion volé et ont demandé à toute personne ayant des renseignements de prévenir la gendarmerie ou le Conseil départemental de la Lozère. L’engin volé est un camion-citerne des sapeurs-pompiers de la Lozère, immatriculé GG-923-NF, un Renault Truck 4×4 équipé d’une échelle et d’un dévidoir à l’arrière.

D’après les associations, si quelqu’un croise le véhicule, il ne doit pas intervenir directement mais doit prévenir les forces de l’ordre au 17 ou l’hôtel de département, de manière à ne pas encombrer les secours et le 18.

Le camion-citerne retrouvé à Barjac

Moins de 12 heures après la disparition du camion-citerne, celui-ci a été retrouvé à Barjac, une commune située à l’ouest de Mende, en Margeride. Les premières constatations des pompiers ont révélé que le camion n’avait pas subi de dommages ou d’actes de vandalisme. Le patron des pompiers de Lozère a indiqué qu’ils allaient vérifier le véhicule pour s’assurer qu’aucun objet n’avait été volé.

Le Service départemental d’incendie et de secours de la Lozère a porté plainte pour ce vol et pour l’effraction de la caserne. Bien qu’il soit soulagé que le matériel ait été retrouvé, le SDIS a tout de même souligné l’importance de la sécurité et la nécessité de protéger les outils de travail des sapeurs-pompiers.

source originale : france3-regions.francetvinfo.fr