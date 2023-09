Pompier breton au Canada : sa mission de sauvetage inattendue

Maximilien Leboulanger, un valeureux pompier de la ville de Rennes, s’est récemment embarqué pour une mission de trois semaines au Canada dans le but de combattre les féroces incendies de forêt qui y faisaient rage au cours des mois de juillet et août 2023. C’était une expérience inoubliable pour Leboulanger, qui a vu de ses propres yeux les effets dévastateurs que ces feux ont sur l’environnement naturel et sur les collectivités locales. Pendant son séjour, il a travaillé sans relâche en collaboration avec les équipes locales pour tenter de contenir les flammes, bravant courageusement les dangers inhérents à ce travail périlleux. Au retour, il partage ses expériences avec ses pairs afin de sensibiliser les gens à la nécessité de prendre soin de notre environnement et d’être prêts à venir en aide en cas de besoin. La mission de Maximilien Leboulanger au Canada restera à jamais gravée dans sa mémoire comme une preuve de l’importance de l’action collective et de l’unité lorsqu’il s’agit de protéger notre planète.

Un pompier rennais participe aux feux de forêt au Canada

Maximilien Leboulanger, adjoint au chef des pompiers de la caserne Rennes centre, a été envoyé en renfort sur les feux de forêt au Canada cet été. Spécialisé en feux de forêt, il a rejoint un détachement de 126 personnes pour protéger les zones à risque et les lignes hautes-tensions. Après un briefing sur la situation, Maximilien est parti sur le terrain avec une équipe composée de pompiers français et canadiens où il a été chargé d’encadrement et de chef de secteur.

Une expérience difficile

Les feux de forêt ont brûlé plus de 15 millions d’hectares au Canada et ont pris une tournure plus importante en raison d’une situation de sécheresse extrême. Maximilien Leboulanger note que le rôle des pompiers était d’enrayer et de limiter la propagation des feux plutôt que de les éteindre. Les méga-feux ont rendu les conditions de travail difficiles et parfois dangereuses, avec de nombreux risques liés aux animaux sauvages et à la fumée. Mais Maximilien souligne l’importante attention humaine des communautés autochtones, qui ont remercié les pompiers à travers des danses traditionnelles et la démonstration du montage d’un tipi.

Des enseignements utiles pour l’avenir

Maximilien est reparti serein avec le sentiment du travail accompli malgré la mission inachevée, car les feux étaient encore actifs. Il a beaucoup appris sur les matériels et les stratégies à adopter lors de feux de forêt. Il constate également que la communication est importante pour rassurer les familles de pompiers et pour prévenir les comportements à risque.

source originale : actu.fr

mode d’écriture : automatique par IA