Pologne: l’opposition manifeste pour évincer les ultra-conservateurs au pouvoir

Dimanche, à Varsovie, une manifestation a rassemblé 500 000 citoyens polonais qui ont exprimé leur mécontentement face à la tendance autoritaire du gouvernement. Il s’agit du plus important rassemblement politique depuis que la nation a acquis son indépendance.

C’était un véritable torrent ensoleillé de drapeaux polonais et européens, avec des manifestants de toutes les générations venus des quatre coins du pays. En tête du cortège, derrière une immense banderole rouge et blanche, se trouvait l’europhile et libéral Donald Tusk, chef du principal parti d’opposition, Plateforme civique, qui espère devenir Premier ministre après les élections législatives prévues cet automne.

Donald Tusk a déjà été Premier ministre de 2007 à 2014 (deux mandats) avant de prendre la présidence du Conseil européen. À ses côtés se tenait une légende de l’histoire polonaise : Lech Walesa, 80 ans cette année, prix Nobel de la paix, leader de Solidarność, qui s’était retiré de la scène politique et qui fait maintenant son retour. « J’ai attendu « patiemment », dit-il, le jour où le parti nationaliste et son leader Jaroslaw Kaczynski devront partir : « On est venu vous chercher. Ce jour est enfin arrivé ».

Un bon lancement de campagne

L’opposition – qui ne lésine pas sur les symboles – compare l’enjeu de son combat actuel à celui des années 1980 contre le communisme. Même la date de la manifestation est un rappel historique : dimanche 4 juin, la Pologne célébrait l’anniversaire de ses premières élections partiellement libres, le 4 juin 1989, lorsque Solidarność – à la surprise générale – a renversé le Parti communiste et précipité la chute du communisme dans toute l’Europe.

Donald Tusk ne pouvait rêver d’un meilleur lancement de campagne avec le ralliement de partis qui ont mis de côté leurs divergences et une Pologne fortement mobilisée qui ne manifestait plus du tout depuis trente ans.

Le mot d’ordre du rassemblement était de protester contre « la vie chère, l’escroquerie et le mensonge » et de se prononcer en faveur de « la démocratie, des élections libres et de l’Union européenne ». En gros, pour une grande partie de la société, exprimer le ras-le-bol des ultraconservateurs du parti Droit et justice, le PiS, son chef Jaroslaw Kaczynski et ses alliés, au pouvoir depuis huit ans, qui sapent méthodiquement les acquis de la démocratie. Leurs atteintes répétées à l’État de droit leur ont valu des relations tumultueuses avec Bruxelles. Attaques contre le système judiciaire, la communauté LGBT, les droits des femmes. Un exemple : en mars, une activiste qui avait fourni une pilule abortive à une femme enceinte a été condamnée à huit mois de travaux d’intérêt général.

La commission d’enquête au cœur de la colère

Ce qui a surtout galvanisé l’opposition, c’est l’entrée en vigueur la semaine dernière d’une commission d’enquête visant à faire la lumière sur « l’influence russe » dans la politique nationale. Une manœuvre grossière destinée en réalité à écarter les opposants, au premier rang desquels Donald Tusk, devenu la bête noire du pouvoir – au motif que son gouvernement a signé des contrats gaziers avec la Russie de Vladimir Poutine.

Washington et Bruxelles ont exprimé leur profonde inquiétude sur une mesure visiblement anticonstitutionnelle. Quelques jours plus tard, après avoir validé le texte, le président Andrzej Duda a proposé des amendements pour calmer le jeu. Sans succès.

Une course au coude-à-coude

Malgré cette démonstration de l’opposition hier, le parti « Droit et justice » reste en tête dans les sondages. Sa popularité tient notamment au fait qu’il a augmenté sans compter les dépenses sociales, allocations familiales, treizième, et même quatorzième mois aux retraités. Et puis le gouvernement s’est positionné très tôt en faveur de l’Ukraine contre Moscou. La Pologne est même devenue un pilier de l’alliance occidentale, ce qui lui a donné du crédit.

Toutefois, selon les sondages, ni le PiS ni la Plateforme civique ne sont en mesure d’obtenir suffisamment de voix à eux seuls pour former un gouvernement. Il reste quatre mois de campagne. Tout dépendra de la campagne du PiS, qui dispose de financements publics quasi illimités et a transformé les médias publics en organes de propagande.