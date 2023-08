Plus de 3 000 migrants atteignent l’Angleterre par la Manche en juillet 2023

Au mois de juillet 2023, le gouvernement du Royaume-Uni a fait part d’un chiffre alarmant : pas moins de 3 300 individus ont rejoint clandestinement les côtes britanniques à bord de bateaux de fortune. Cependant, ces arrivées illégales ne se sont pas effectuées dans des conditions idéales, loin de là. En effet, la pluie ne cessait de tomber en abondance et le vent soufflait à une vitesse moyenne de 35 km/h, tout cela en pleine mer et au large de Calais. Les courageux migrants ont donc bravé les éléments naturels pour tenter de trouver une terre d’accueil et des conditions de vie dignes de ce nom.

3 300 traversées de la Manche en un seul mois

En juillet 2023, 3 300 migrants ont réussi à traverser la Manche en empruntant des bateaux de fortune. Ce chiffre est comparable à celui de 2022, malgré une météo beaucoup plus clémente l’année dernière. Les passeurs entassent de plus en plus de migrants sur les bateaux, avec en moyenne 52 personnes par bateau en 2023, contre 41 en 2022. Depuis le début de l’année, 14 732 personnes sont parvenues à rejoindre les côtes anglaises via ces embarcations, sans compter les migrants non détectés et ceux qui ont perdu la vie en mer.

Un « bateau-prison » pour accueillir les demandeurs d’asile

En réaction à l’afflux de migrants, le Parlement britannique a adopté en juillet 2023 une loi sur l’immigration prévoyant l’interdiction pour les migrants arrivés illégalement au Royaume-Uni de demander l’asile. Cette loi est considérée comme une violation du droit international par les agences humanitaires, qui estiment que les migrants vulnérables vont s’exposer à des risques graves. Les autorités britanniques ont également mis en place le Bibby Stockholm, un bateau de 93 mètres doté de 222 cabines, pour accueillir des hommes adultes isolés pendant le traitement de leur demande d’asile. Ce bateau est dénoncé comme un « bateau-prison » par des ONG et des associations.

source originale : france3-regions.francetvinfo.fr

mode d’écriture : automatique par IA