Plounévez-Lochrist accueille championnat mondial d’arrachage d’échalotes.

Au sein de notre collection d’articles portant sur les sorties culinaires à faire dans le Finistère, nous souhaitons vous présenter une opportunité hors du commun : le tournoi planétaire d’extraction d’échalotes, qui aura lieu le samedi 8 juillet à Plounévez-Lochrist. Cette compétition originale réunira des participants du monde entier qui tenteront de décrocher le titre de champion de cette discipline peu commune. Venez vous joindre à nous pour vivre une expérience gustative nonconforme.

Plounévez-Lochrist va accueillir le quatrième championnat du monde d’arrachage d’échalotes le samedi 8 juillet 2023. Cette compétition aura lieu sur le site de Keroignant, avec la participation de 50 concurrents répartis en trois catégories : général, femmes et 14-18 ans. Le but de ce championnat est d’arracher les 100 m de planche d’échalotes le plus rapidement possible, mais de façon qualitative, à genoux, debout ou sur le côté. Le record actuel du monde de 13 minutes et 21 secondes, établi en 2018 par Florian Le Jeune, sera difficile à battre. Cependant, plusieurs participants tenteront leur chance, dont un Canadien.

De nombreuses animations pour tous les goûts

Outre la compétition, de nombreuses animations seront proposées au public durant l’après-midi. Les visiteurs pourront découvrir le marché de produits locaux qui proposera des légumes, des glaces, du miel, des confitures, des pâtes locales, de la viande, du cidre et de la bière artisanale. Un chef viendra également faire des démonstrations de recettes à base de légumes. Les enfants seront ravis de participer aux structures gonflables, à la mini-ferme, au baptême de tracteur ou à l’atelier de maquillage. Des démonstrations de tir à l’arc et de lancer de hache seront proposées. Les amateurs de tracteurs anciens pourront admirer une exposition de machines datant de 1950 jusqu’à nos jours. Enfin, un village exposants sera présent pour les petits et les grands. Cerise sur le gâteau, un grapheur réalisera une fresque de 6 mètres de hauteur pour immortaliser cette journée.

Trois concerts et un repas pour finir en beauté

En soirée, après la compétition et les animations, le comité d’animations a prévu une belle affiche de concerts. Les Baker Street proposeront des reprises allant de U2 à Eurythmics à 19 h 45, suivis de Soldat Louis et de ses hits emblématiques à 21 h 30. Enfin, les Groove boys transformeront le site en piste de danse géante à minuit. Un repas est également prévu, avec à la carte effiloché de cochon grillé provenant des porcs élevés dans la commune, accompagné de frites réalisées avec les pommes de terre de Plounévez-Lochrist, et une sauce à l’échalote.

Événement solidaire pour Une oasis pour la sclérose en plaques située à Bohars

La journée est placée sous le signe du soutien à l’association Une oasis pour la sclérose en plaques située à Bohars. Les frais d’inscription des arracheurs (cinq euros) et les recettes de la vente d’échalotes sous l’étiquette Championnat du monde seront reversés à l’association.

Les attraits de Plounévez-Lochrist

Cette compétition a été organisée à Plounévez-Lochrist, située dans le canton de Plouescat, car elle est la capitale de l’échalote traditionnelle de Bretagne. Un collectif, qui regroupe 140 adhérents, a engagé une démarche pour obtenir la reconnaissance IGP (indication géographique protégée) du savoir-faire de 250 exploitations agricoles situées dans la bande littorale du Finistère Nord et des Côtes-d’Armor. Outre la compétition, cette commune propose des sentiers de randonnées dans la vallée du Kerrus ou celle de Pont d’Arm. Les visiteurs pourront découvrir son patrimoine, notamment son château de Maillen, sa chapelle de Lochrist et son église Saint-Pierre en restauration. De plus, les dunes de Keremma, protégées par le conservatoire du littoral, sont un espace de détente pour les vacanciers et offrent de nombreuses activités telles que le kitesurf, le windsurf, etc.