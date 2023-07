Plongez dans « La servante écarlate » de Zabou Breitman, votre nouvelle addiction.

Chaque journée de cet été, une célébrité se livre au micro de Laurent Valière quant à sa série favorite. En cette occasion, Zabou Breitman partage la sienne. Une série qui a su la captiver et l’émouvoir durant les heures passées devant son écran. Elle nous en parle avec passion, évoquant les scènes qui l’ont marquées et les personnages qui l’ont touchée, le tout avec une sincérité touchante. Zabou Breitman nous livre ainsi un témoignage personnel et passionné sur cette série qui lui tient tant à cœur.

Zabou Breitman, actrice et réalisatrice passionnée par les séries

Zabou Breitman, fille du scénariste de la série télévisée française Thierry La Fronde Jean-Claude Deret, est elle-même une actrice et réalisatrice reconnue. Passionnée par les séries, elle s’intéresse particulièrement aux genres de la science-fiction et du fantastique. Dans une interview donnée à France TV Info, elle déclare : « Moi, j’aime la SF et le fantastique ». Zoom sur la série qui a su conquérir son cœur : La servante écarlate.

La servante écarlate, une série d’anticipation angoissante

La servante écarlate, ou Handmaid’s tale en anglais, est adaptée d’un roman d’anticipation éponyme de l’écrivaine canadienne Margaret Atwood. Cette série sombre en cinq saisons raconte l’histoire d’un futur proche dans lequel les Etats-Unis sont gouvernés par une secte politico-religieuse protestante. Les femmes, réduites au rang de servantes, sont assignées à la procréation.

Ce climat oppressant est incarné à l’écran par Elisabeth Moss, une jeune femme éloignée de sa famille, qui tente de s’émanciper de cette dictature. La série est une critique sévère contre l’ultra-conservatisme politique et religieux, qui réduit les femmes au rang d’objets de reproduction.

Un bouleversement annoncé dans la parole de Zabou Breitman

Dans une citation de la réalisatrice donnée dans l’article de France TV Info, on peut lire : « On dit que la parole dépourvue de sens annonce toujours un bouleversement prochain. C’est-à-dire que tout à coup, les mots racontent que l’être humain n’est plus présent ».

Décrivant les maux de la société contemporaine, le propos de Zabou Breitman est sans aucun doute d’actualité, surtout à l’heure où de nombreuses séries critiquent les dysfonctionnements de la société moderne. La servante écarlate est l’une d’entre elles, mettant en lumière les dérives possibles d’un système totalitaire qui n’aurait plus aucune considération pour les droits des femmes.