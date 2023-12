« Plongez au cœur des Sports Anciens : Exposition Unique à Draguignan! »

L’événement qui se déroule à l’Hôtel Départemental des Expositions du Var nous fait voyager dans le temps, de l’ère des cirques romains à l’émergence de l’olympisme. Les 160 œuvres d’art prêtées pour cet événement sont à explorer jusqu’au 24 mars 2024.

L’exposition sportive 2024 en préparation

L’édition 2024 des Jeux Olympiques qui aura lieu à Paris est d’ores et déjà au coeur de l’actualité avec une nouvelle exposition préparée par l’Hôtel Départemental des Expositions du Var à Draguignan. Baptisée « Défis et sports, de l’Antiquité à la Renaissance », cette exposition qui ouvrira ses portes le 16 décembre, propose un tour d’horizon de l’historique des activités sportives – de la mythologie grecque aux joutes de chevaliers, en passant par le cirque romain et l’émergence des Jeux Olympiques. Le tout, raconté à travers 160 œuvres soigneusement recueillies de 60 prêteurs en France et à l’étranger.

Les joyaux mosaïques de la Rome antique

La collection de cette exposition met en lumière de récentes acquisitions venant de Rome. Plus précisément, de la villa de Baccano en Italie où ont été découvertes ces magnifiques mosaïques de sol. Composée de minuscules cubes, de pierres colorées et de pâte de verre, ces œuvres illustrent parfaitement l’art de la mosaïque à l’image d’une peinture, selon Debora Papetti, conservatrice de ces trésors et référente du musée national de Rome. Chacune de ces pièces, pesant 40 kilos, représente de magnifiques illustrations de courses de chars. Ces mosaïques datent de la fin du IIe siècle et sont intimement liées aux quatre pôles qui s’apparenteraient aujourd’hui à des clubs de sport ou de supporters.

L’histoire des sports à travers les époques

Ces pièces d’exception, exposées dans le cadre de « Défis et sports, de l’Antiquité à la Renaissance », retracent l’évolution des défis et des sports de l’Antiquité à la Renaissance. Elles donnent une vue d’ensemble de ce qu’étaient les sports dans le passé, facilitant ainsi l’appréciation des pratiques actuelles. L’exposition est prévue pour durer jusqu’au 24 mars 2024 à l’Hôtel Départemental des Expositions du Var à Draguignan.

