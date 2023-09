Plongée dans l’univers envoûtant de Puma Blue avec « Holy Waters » : un album captivant.

Jacob Allen, plus connu sous le nom de Puma Blue, est une figure emblématique de la musique britannique. Cet artiste accompli est non seulement chanteur, mais il est aussi un musicien et un producteur de génie. Il a suivi une trajectoire artistique impressionnante et a récemment publié un deuxième album intitulé « Holy Waters ». Ce nouvel opus est un mélange d’émotions romantiques sombres et crépusculaires qui ne laisse personne indifférent. L’écoute de cet album est une expérience profonde et intense qui doit être découverte sans plus tarder. Puma Blue est un artiste doté d’une voix en or et d’une sensibilité hors du commun, c’est pourquoi il mérite toute notre attention.

Puma Blue, un artiste complexe à découvrir

Puma Blue, de son vrai nom Jacob Allen, est un artiste britannique encore peu connu, mais qui gagne en popularité. Avec deux EP et un album à son actif, il explore un style musical oscillant entre la « bedroom pop » et le jazz. Ses chansons mélancoliques ne laissent pas indifférent, et son second album, « Holy Waters », sorti en septembre 2021, ne déroge pas à la règle.

Une voix d’écorché vif

Les chansons de Puma Blue sont d’une grande délicatesse, et ont été enregistrées dans des conditions live, en compagnie de son groupe de scène. Sa voix douce et écorchée vif, qui rappelle celles de Jeff Buckley ou Thom Yorke, porte des paroles hantées par la mort et les fantômes. L’ambiance feutrée de l’album se pare de touches de saxophone et de basse rampante, dans un style proche de celui de Massive Attack.

Un alchimiste romantique

Puma Blue est un artiste complexe, qui transforme son spleen en pur diamant musical. Dans « Holy Waters », il privilégie les prises entières et les improvisations, dans un style qui rappelle les grands noms de la musique alternative. Malgré le thème lancinant de la mort, ses chansons parviennent à apaiser et à consoler, grâce à l’intimité nocturne qu’il instaure avec l’auditeur. Le nouvel album de Puma Blue est sorti en septembre 2021 et peut être écouté en concert à Paris, Tourcoing et Bruxelles.

source originale : www.francetvinfo.fr

mode d’écriture : automatique par IA