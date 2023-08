Plongée dans les seventies dans un centre commercial d’Ile-de-France

Revivez l’ambiance rétro et mettez vos patins à roulettes pour plonger dans l’univers palpitant des années 70. Du lundi 28 août au samedi 2 septembre 2023, dans l’enceinte prestigieuse du célèbre centre commercial AUSHOPPING de Chauconin-Neufmontiers, vous aurez l’occasion de découvrir une fenêtre sur le passé, en même temps qu’un monde de divertissement dépaysant. Avec une ambiance de folie, un éclairage postmoderne et des couleurs vives, ce sera le moment idéal pour aller danser jusqu’au bout de la nuit. Cette période a été marquée par une culture divertissante et de la musique, et vous pourrez y retrouver des souvenirs inoubliables, notamment avec la pop culture, la mode excentrique et bien sûr, les célèbres patins à roulettes. Venez plonger dans cet univers captivant, la musique à fond et une boisson rafraîchissante à la main !

Une semaine « Roller Disco » proposée au centre commercial AUSHOPPING les Saisons

À Chauconin-Neufmontiers en Seine-et-Marne, une semaine thématique intitulée « Roller Disco » est orgaisée du 23 au 28 août au centre commercial AUSHOPPING les Saisons. Pendant cette période, une piste de roller est mise à disposition des visiteurs pour leur permettre de passer un bon moment en famille ou entre amis.

Atelier de customisation et soirée nocturne

Le samedi 2 septembre, l’association « projet et collab » organise un atelier de customisation pour aider les participants à se mettre dans l’ambiance 70’s avec des conseils et astuces pour personnaliser leurs tenues. Les participants pourront repartir avec des vêtements, des rollers ou des chaussures remis au goût des années disco. Par ailleurs, une soirée nocturne sera organisée de 18 h à 20 h pour enflammer les pistes de danse avec un DJ set et des musiques des années 70. Tout ceci est gratuit et offert par les commerçants du centre commercial les Saisons de Meaux.

source originale : actu.fr

mode d’écriture : automatique par IA