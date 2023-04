Plan de 180 millions d’euros pour lutter contre les incendies: l’exécutif annonce

Au cours de sa visite à La Teste-de-Buch, située en Gironde, le mardi 11 avril, Gérald Darmanin, le ministre de l’Intérieur, a dévoilé un programme de 180 millions d’euros destiné à combattre les incendies. Cette annonce intervient après les terribles feux de forêt qui ont ravagé l’été 2022.

Combattre les feux dévastateurs est l’engagement pris par Gérald Darmanin lors de sa visite auprès des sapeurs-pompiers en Gironde, mardi 11 avril. Le ministre de l’Intérieur a annoncé un plan de 180 millions d’euros, qui permettra notamment « d’accueillir près de 1 100 véhicules pour lutter contre les incendies ». L’objectif est de ne pas revivre le cauchemar de l’été précédent, comme à La Teste-de-Buch (Gironde). Environ 72 000 hectares de forêt ont brûlé en France en 2022, soit sept fois plus que la moyenne des 15 dernières années.

Réengagement de l’État pour replanter un milliard d’arbres

Ce qui était exceptionnel l’année précédente pourrait bien devenir la norme à l’avenir. Les incendies, qui touchaient principalement des zones méditerranéennes, commencent à s’étendre à des écosystèmes situés plus au Nord. Pour faire face à cette menace, l’État s’est engagé à replanter un milliard d’arbres et a misé sur la lutte aérienne. Ainsi, 47 avions et hélicoptères seront mobilisés l’été prochain, contre 38 l’année précédente, et 500 pompiers supplémentaires pourraient être déployés.