Place de la cathédrale de Bazas métamorphosée en western town

Le dixième jour de septembre sera la journée propice pour revivre l’atmosphère mythique du Far West dans la ville de Bazas, dans le département de la Gironde. La position du soleil dans le ciel, les scènes spectaculaires et les bandes sonores détaillées vous donneront le sentiment d’être transporté dans le temps, dans un monde où les cow-boys régnèrent en maîtres. Et malgré tout cela, pas de panique! Vous n’avez pas à vous inquiéter de la sécurité, car les cow-boys là-bas ne cherchent pas à vous faire du mal.

Bazas se transforme en ville du Far West pour un atelier de photos

Le dimanche 10 septembre 2023, la place de la cathédrale de Bazas accueillera un atelier de photos organisé par l’association Phot’Audace, dans le cadre des rencontres photographiques. L’événement sera centré sur le thème du far west et se déroulera sous le titre « Il était une fois dans le Sud-Ouest ».

Un atelier de cinq heures pour les photographes

De 8 heures à 13 heures, des acteurs amateurs du Bazadais et un cheval seront photographiés par une équipe de tournage de film professionnelle accompagnée de costumiers, chef décorateur, accessoiristes et maquilleurs. Les photographes pourront ainsi prendre des photos des coulisses, du tournage et des acteurs, en suivant les scènes « in » et « off » tout au long des 5 heures.

Exposition et participation nécessaires

Les participants devront ensuite envoyer un maximum de 15 photos de leur choix à l’association Phot’Audace pour organiser une exposition. L’atelier est accessible sur inscription au tarif de 25€ par personne, comprenant l’atelier et le buffet (hors boissons). Les proches des participants pourront également participer au buffet en payant 12€. Les inscriptions sont acceptées jusqu’au mercredi 6 septembre, mais les places sont limitées.

