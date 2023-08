Pierre Hurmic, maire de Bordeaux: trop écolo pour la clim ?!

Lorsque le mercure grimpe en flèche, le maire de Bordeaux, fervent écologiste, refuse catégoriquement d’allumer la climatisation dans son bureau. Un geste fort qui suscite admiration ou incompréhension selon les personnalités. Cependant, l’élu local tolère que les autres employés de la mairie utilisent cet équipement pour leur confort personnel en période de canicule. Une position louable qui rappelle l’importance de l’engagement individuel pour le bien de la planète tout en laissant à chacun la liberté de ses choix.

Pierre Hurmic refuse la climatisation dans son bureau en période de canicule

Le maire écologiste de Bordeaux, Pierre Hurmic, a déclaré mercredi 23 août sur France Bleu Gironde qu’il ne ferait jamais fonctionner la climatisation dans son bureau, malgré les températures qui atteignent les 40°C dans la ville et dans le département. Cette décision est en accord avec une promesse de sa campagne de 2020 et il souhaite ainsi montrer l’exemple aux citoyens. Néanmoins, au sein des bâtiments municipaux, les élus et les agents sont libres d’utiliser la climatisation.

Les élections d’été des verts et la polémique de Médine

Pierre Hurmic devait se rendre au Havre pour les journées d’été de son parti qui commenceront le 24 août. Cependant, il a décidé de rester à Bordeaux pendant cette période de canicule pour montrer son engagement auprès de ses administrés et éviter une rencontre avec le rappeur Médine lors de l’événement politique des écologistes. Médine est en effet invité et accusé d’antisémitisme.

Plein de bonnes raisons pour ne pas mettre la clim !

L’article ne mentionne pas les raisons précises pour lesquelles Pierre Hurmic refuse la climatisation. Cependant, il est probable que cela s’inscrive dans sa politique environnementale et sa campagne en faveur d’une ville plus verte et plus durable. En outre, réduire l’utilisation de la climatisation peut également réduire les coûts énergétiques et économiques.

