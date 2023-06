Photographie à Paris: Expo de Martin Parr pour l’ouverture du Quai de la Photo mi-juillet

Inspiré par Fluctuart, Quai de la Photo entend être un espace à la fois créatif et convivial. Ce centre nautique s’apprête à ouvrir prochainement à Paris, au fil de la Seine, en mettant en vedette une exposition de Martin Parr.

Le Quai de la Photo, un centre d’art flottant dédié à l’univers photographique, ouvrira ses portes dans la capitale française à la mi-juillet. Implanté sur les rives de la Seine, au pied du pont de Bercy, le lieu proposera des expositions gratuites d’artistes confirmés et émergents, une librairie, des ateliers et des conférences. Les visiteurs pourront également profiter d’un espace pour se restaurer et se désaltérer. Les festivités débuteront avec les amusantes photographies de plages du célèbre artiste britannique Martin Parr, connu pour son travail sur le tourisme de masse.

Géraud Boursin, l’un des quatre fondateurs du Quai de la Photo et également créateur du centre d’art urbain Fluctuart, situé depuis quatre ans au pied du pont des Invalides et dédié au street art, explique que l’objectif de cet espace est d’ouvrir la culture à tous. Il ajoute que le principe est le même ici, faire découvrir des artistes de la photographie contemporaine au plus grand nombre gratuitement, tout en faisant de cet endroit un lieu festif et hybride où l’artistique et le festif se rencontrent.

Quatre ou cinq expositions par an

Le Quai de la Photo prévoit d’organiser quatre à cinq expositions de deux à trois mois par an, avec pour ambition d’aider notamment de jeunes photographes à trouver leur place dans des lieux plus institutionnels. Les expositions seront gratuites, tout comme les visites guidées. Cependant, Pierre-Yves Mahé, fondateur et directeur de l’école de photographie Spéos et autre membre de l’équipe, espère que ce lieu ne sera pas seulement un espace pour démocratiser la photo, mais aussi un rendez-vous de la profession. Un studio professionnel installé sur le bateau pourra accueillir des photographes en résidence.

Le lieu sera financé par les revenus générés par des événements privés et par la partie bar et restauration. De plus, six mois par an, d’avril à octobre, la terrasse s’étendra sur le quai devant le bateau. Cet espace extérieur est déjà ouvert et expose les photographies de Clémentine Schneidermann, qui présente son travail sur les fans d’Elvis Presley au Pays de Galles.

En outre, à l’entrée du grand bateau en verre et en bois, on retrouvera la librairie de photographie La Comète, qui était auparavant installée depuis 15 ans dans le 10e arrondissement de Paris, rue des Récollets. Dans une marina intégrée, de petits bateaux proposeront des croisières sur la Seine pour découvrir et photographier Paris sous un autre angle (activité payante).

Les plages de Martin Parr

Sous l’espace principal, une galerie de 120 m² accueillera les expositions. Le Quai de la Photo débute avec « Life’s a Beach » de Martin Parr, qui porte un regard à la fois tendre et ironique sur les stations balnéaires depuis les années 1970, d’abord en Angleterre puis dans le monde entier. Le célèbre photographe britannique se réjouit d’exposer pour la première fois sur un bateau, après avoir fait des expositions dans de nombreux lieux insolites, tels que des plages et des wagons de chemin de fer.

Martin Parr raconte qu’il a toujours utilisé la plage comme un laboratoire d’expériences. Il a commencé en noir et blanc à Blackpool et Scarborough dans les années 1970-1980, mais ce sont une soixantaine d’images en couleur qui sont exposées dans cet espace. Sur les plages, il a expérimenté différentes techniques, comme le flash circulaire et différents objectifs, du très grand angle au macro ou au téléobjectif. Il les invite ainsi à examiner attentivement ses images pour en constater les changements.

S’il est un habitué des plages anglaises, Parr a également photographié les bords de mer en Italie, au Brésil, en Inde… Il trouve fascinant de voir les différentes manières de s’habiller ou de se comporter sur la plage à travers le monde. Selon lui, les plages indiennes regorgent de selfies, tandis que les plages anglaises plus fraîches sont propices à la lecture ou même à la sieste tout habillé. Ailleurs, les visiteurs se prélassent avec des lunettes étranges pour protéger leurs yeux.

Le Quai de la Photo, situé au 9 port de la Gare, dans le 13e arrondissement de Paris, ouvrira ses portes à la mi-juillet. La terrasse est déjà ouverte et est accessible 7 jours sur 7, de midi à minuit.