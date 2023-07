Phoenix, en quête d’émotions, sort son septième album

De nouveau, je me réunis avec Sandrine Etoa-Andegue pour discuter des moments les plus marquants de l’année qui s’achève. Nous avons décidé de donner la parole à ceux qui ont été au centre de ces événements. Ainsi, nous avons choisi de rencontrer le groupe Phoenix, qui est un représentant phare de la « French touch », un mouvement musical qui a connu une renommée mondiale. Ils ont vécu des moments intenses et mémorables au cours de l’année, et nous avons hâte de les entendre raconter leur histoire.

Phoenix, le groupe de musique originaire de Versailles, a sorti son septième album studio intitulé « Alpha Zulu » le 4 novembre 2022, après une absence de cinq ans dans les bacs. Avec son style foisonnant et éclectique, cet album a une fois de plus pris les fans de court dès la première écoute. Enregistré au Musée des Arts décoratifs, dans une aile du palais du Louvre pendant la pandémie, il rappelle les débuts du groupe il y a plus de 25 ans, toujours emmené par la voix de Thomas Mars en anglais.

Le sentiment d’être toujours un peu des débutants

Le groupe Phoenix est connu pour être l’un des représentants de la « French touch » les plus connus à l’étranger, ayant notamment connu un grand succès aux États-Unis. Malgré cet immense succès outre-Atlantique, le quatuor se sent chez lui en France. Thomas Mars, marié à la réalisatrice Sofia Coppola, vit aux États-Unis mais il explique que c’est à Paris, lorsqu’ils sont sur scène, qu’ils ont la boule au ventre, à chaque fois.

Le groupe répond également à la question de savoir comment ils ont réussi à maintenir leur longévité ou perpétuelle renaissance. Ils expliquent que leur secret est « de chercher à se renouveler constamment, mais qu’ils sont tous les quatre d’accord sur le principe ». Laurent Brancowitz, l’un des guitaristes, ajoute : « Il faut chercher à se mettre un peu en danger, apprendre des nouvelles choses ».

Ils sont toujours en quête de nouvelles émotions et sont prêts à explorer tous les genres musicaux. Le groupe se souvient qu’ils ont essayé de chanter en français plusieurs fois par goût du jeu, mais ils n’ont jamais réussi à trouver le truc. Le chanteur Thomas Mars explique même qu’il aimerait faire un album presque sans langage, comme un oiseau ou un animal, « d’aller au-delà du langage. D’ailleurs, les premiers morceaux de rock, c’est des morceaux qui vont au-delà du langage. Plus on avance et plus on apprécie les imperfections du langage. »

Un petit cirque itinérant qui résiste aux tentations

Depuis leur premier morceau enregistré dans la cave de leurs parents, Phoenix a gardé son cap sur sa petite barque contre vents et marées. Ils ont réussi à maintenir leur petit rêve en place tout en résistant aux tentations de devenir plus gros et de faire des choses qui sont un peu moins pures. Toujours la même équipe, ils sont un petit cirque itinérant qui résiste aux tentations pour rester fidèle à leur rêve. « C’est beaucoup de travail » dit Thomas Mars, « pour que tous les quatre soient d’accord, que les dix nous plaisent et qu’ils passent le test du temps ».

Le public peut retrouver Phoenix sur leur tournée des festivals, où ils ne manquent jamais de faire vibrer la foule avec leurs tubes incontournables. Les membres du groupe assurent qu’ils ne déçoivent jamais sur scène et tiennent à ce que leurs interviews se fassent avec au moins des deux membres du groupe, voire avec tous les quatre. Ce petit cirque itinérant a résisté aux tentations et a réussi à préserver son rêve, tout en continuant à explorer de nouvelles émotions musicales.