Philippines : Entreprise « clonant » animaux de compagnie en peluche face à forte demande

Au cours de la période de confinement, un grand nombre d’Asiatiques et d’Européens ont choisi d’accueillir un animal domestique chez eux. Ils ont développé des relations étroites avec leur compagnon à quatre pattes et la possibilité de leur disparition les préoccupe grandement. C’est pourquoi une société philippine a eu l’idée d’offrir des copies de ces animaux sous forme de peluches.

Depuis que l’entreprise Pampanga Teddy Bear Factory, située au nord de Manille, a proposé sa nouvelle idée, elle est submergée de demandes. Son fondateur, David Tan, qui produisait auparavant des peluches ordinaires pour les enfants, a remarqué que les propriétaires d’animaux de compagnie sont souvent bouleversés par la perte de leur compagnon à poils. C’est particulièrement vrai pour ceux ayant adopté un animal durant la crise sanitaire du Covid-19. L’idée de David Tan a donc été de cloner ces animaux disparus sous forme de peluches, afin de conserver un souvenir tangible de leur chat, chien ou même lapin dans leur salon.

Comment créer une peluche à l’image de son chien

Sur le site internet de l’entreprise, il existe des dizaines de races de chiens disponibles. Il faut d’abord choisir une « base », telle qu’un cocker, un caniche, un shiba inu… Ensuite, pour que la peluche ressemble le plus possible à l’animal réel, il est nécessaire d’envoyer un maximum de photos de son compagnon préféré.

Une équipe de vingt designers est prête à étudier en détail les clichés envoyés, afin d’analyser l’animal sous toutes les coutures. Ils dessineront ensuite un patron sur mesure, respectant les dimensions précises de l’animal. La peluche sera ensuite garnie de mousse et ses poils teints selon les caractéristiques physiques de l’animal immortalisé en photo.

La confection prend quelques semaines et coûte entre 60 et 70 euros pour un petit chien, sans compter les frais de livraison.

Une demande en forte croissance depuis le Covid-19

La pandémie de Covid-19 a provoqué une augmentation massive des dépenses pour les chiens et les chats. Entre 2020 et 2023, cela est devenu un marché gigantesque. Des millions de foyers ont choisi d’adopter un animal de compagnie : aux Philippines, 67% des ménages déclarent posséder un chien. Cette tendance est également très populaire au Japon auprès des couples qui n’ont pas d’enfant (source)

S’ajoutent ensuite tous les frais annexes : nourriture, soins vétérinaires, jouets, assurances, matériel spécifique et, bien sûr, la peluche en l’image de l’animal chéri. Dans l’ensemble, la région Asie-Pacifique représente plus de 30 milliards de dollars de dépenses annuelles liées aux animaux de compagnie. Selon la société Rize, la hausse de ces dépenses ne s’arrêtera pas de sitôt : on s’attend à une augmentation d’au moins 10 à 12% par an.