Philippe Sella compare la préparation du XV de France à celle de son époque sans vidéo

L’ex-joueur international qui a marqué sa présence à 111 reprises entre 1985 et 1992, utilise la Coupe du monde comme une opportunité pour partager sa vision sur la professionnalisation du rugby.

Part 1: Le Légendaire Philippe Sella

Le rugby français se souviendra toujours de Philippe Sella, une figure emblématique qui a marqué le paysage sportif tricolore. Fort de sa première finale de Coupe du monde du XV de France en 1987, de trois Tournois des cinq nations remportés (1987, 1989 et 1993), et de 30 essais à son actif, l’ancien capitaine des Bleus est une véritable légende. Aujourd’hui âgé de 61 ans, il suit de près le parcours du XV de France dans la Coupe du monde 2023 et partage son regard avisé sur l’évolution de ce sport au cours des trois dernières décennies.

Part 2: Entre Hier et Aujourd’hui

Philippe Sella souligne une différence majeure entre son époque et celle d’aujourd’hui: le passage du statut d’amateur à celui de professionnel. Dans son temps, les joueurs devaient jongler entre leur travail et leur passion pour le rugby, ce qui rendait la récupération physique plus difficile et la préparation tactique moins approfondie. Aujourd’hui, les joueurs sont entièrement dédiés à leur sport, leur permettant d’accroître leur capacité à gérer les exigences du haut niveau.

Cependant, malgré cette professionnalisation, Sella estime que les valeurs fondamentales du rugby restent inchangées. L’apprentissage de ce sport se fait toujours à un âge précoce. Le passage au statut professionnel a simplement permis aux jeunes talents de se projeter plus facilement et de développer plus rapidement leurs compétences.

Part 3: Le Nécessaire Double Projet

Interrogé sur l’importance du double projet pour les joueurs de rugby, l’ex trois-quarts centre du XV de France juge cette démarche nécessaire. La professionnalisation est loin d’être acquise pour tous les jeunes rugbymen, et la vie après le rugby peut réserver des surprises. L’obtention d’un diplôme en parallèle à une carrière sportive peut faciliter la transition vers une autre profession. Sella insiste donc sur l’importance d’aider ces jeunes à réussir leur double formation.

source originale : www.francetvinfo.fr

mode d’écriture : automatique par IA