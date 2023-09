Philippe Etchebest revisite la street food pour la coupe du monde de rugby à Bordeaux! 🍔🏉 rugby streetfood PhilippeEtchebest

Philippe Etchebest, le maĂ®tre incontestĂ© de la gastronomie bordelaise a annoncĂ© une nouvelle qui devrait ravir les fans de rugby et de cuisine. En effet, Ă l’occasion de la prochaine coupe du monde de rugby qui aura lieu Ă Bordeaux, le cĂ©lèbre chef a dĂ©cidĂ© de revisiter son plat emblĂ©matique en version street food. Le but ? Proposer aux spectateurs un mĂ©lange de saveurs et de goĂ»ts qui reflètent Ă la fois l’authenticitĂ© de la rĂ©gion et l’ambiance festive de l’Ă©vĂ©nement sportif. Ce plat signature, que l’on ne prĂ©sente plus, promet d’ĂŞtre une vĂ©ritable expĂ©rience culinaire pour tous les Ă©picuriens en quĂŞte de sensations nouvelles. Aussi audacieux que passionnĂ©, Philippe Etchebest est dĂ©cidĂ©ment un chef Ă suivre de près.

Le chef Philippe Etchebest s’adapte Ă la coupe du monde de rugby et propose une version street food de sa recette signature au Pop Up Club de Bordeaux. Il sera prĂ©sent sur place du 12 septembre au 1er octobre pour offrir une expĂ©rience culinaire inĂ©dite sur place, Ă emporter et en livraison.

Le plat signature : raviole de champignons et foie gras

Le plat proposé par le chef est sa raviole de champignons et foie gras, avec une déclinaison végétarienne en version tout-champignon et une version dessert en raviole au chocolat. Les plats seront disponibles en livraison aussi, via Uber Eats, mais les quantités seront limitées.

Les intéressés peuvent se rendre au 8 cours du 30 juillet à Bordeaux.

source originale : actu.fr

mode d’Ă©criture : automatique par IA