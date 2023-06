Pharrell Williams électrise la Paris Fashion Week avec son défilé Louis Vuitton tant attendu

La révélation de la première série de créations de Pharrell Williams pour la maison Louis Vuitton, lors de la journée d’ouverture de la semaine de la mode masculine à Paris pour la saison printemps-été 2024, constituera l’événement phare de cette semaine dédiée à la mode, du 20 au 25 juin.

Après la présentation des collections croisières en mai par quelques marques internationales (Chanel à Hollywood, Dior à Mexico, Gucci à Séoul, Vuitton en Italie), les Fashion Week masculines printemps-été 2024 font leur grand retour. Suite à celles de Milan (16-20 juin), Paris dévoile 80 collections, comprenant 42 défilés et 82 présentations, du 20 au 25 juin.

Le défilé le plus attendu de la saison sera celui de la première collection pour Louis Vuitton, signée par l’artiste polyvalent Pharrell Williams, connu pour son tube mondial Happy. Pharrell incarne « la pluralité, la transversalité », ainsi qu’un « caméléon » de la mode, souligne Pascaline Wilhelm, consultante mode et textile. Ce talent et les célébrités qu’il attire rehaussent l’envergure de la Fashion Week masculine, qui concurrence presque la semaine du prêt-à-porter féminin.

L’évolution et l’expression créative de la mode masculine, notamment en matière de genre, masculinité et féminité, sont aujourd’hui plus visibles qu’auparavant. Parmi les créateurs incarnant ces valeurs figure le Français d’origine turque Burc Akyol, dont la marque éponyme créée en 2018 intégrera le calendrier officiel. Diplômé de l’Institut français de la mode, Burc Akyol a travaillé avec John Galliano chez Dior et Nicolas Ghesquière chez Balenciaga, séduisant des célébrités telles que Cate Blanchett et Cardi B avec son style élégant et sensuel pour hommes et femmes. Son défilé se tiendra le mardi 20 juin, avant celui de Pharrell Williams.

Ne figurent pas au programme de cette semaine de mode, Saint-Laurent et Celine. Anthony Vaccarello, directeur artistique de Saint-Laurent, a souvent présenté ses collections masculines à l’étranger ; le dernier défilé a eu lieu la semaine dernière à Berlin, après New York, Malibu, Venise et Marrakech. Quant à Hedi Slimane chez Celine, considéré comme l’un des créateurs les plus influents de la mode masculine, il présente également ses collections en dehors du calendrier officiel – son prochain défilé aura lieu le 3 juillet à Paris.