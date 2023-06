Pénuries médicaments: Emmanuel Macron, annonces sans résultats, selon association

Pauline Londeix, co-fondatrice de l’Observatoire de la transparence dans les politiques du médicament, a exprimé son regret concernant les « visites répétées d’usines » sans pour autant prendre de décisions concrètes, lors d’un entretien sur franceinfo ce mardi.

Pauline Londeix, cofondatrice de l’Observatoire de la transparence dans les politiques du médicament, a critiqué sur France Info le mardi 13 juin Emmanuel Macron pour son manque de résultats depuis sa prise de fonction. Alors que le président de la République doit présenter en Ardèche son plan de relocalisation de la production pharmaceutique en France, l’association défend une production publique des médicaments.

Pauline Londeix rappelle qu’il existe déjà une liste de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) de médicaments essentiels comprenant 777 médicaments et une liste de produits d’intérêts thérapeutiques majeurs qui comporte 422 médicaments. Depuis l’élection d’Emmanuel Macron en 2017, les signalements de médicaments en tension sont passés de 538 à plus de 3 000 aujourd’hui. Selon elle, l’annonce d’une nouvelle liste face aux nombreuses pénuries de médicaments comme l’ibuprofène et le paracétamol depuis des mois est insuffisante.

Concernant la promesse d’Emmanuel Macron de relancer la production de paracétamol en France lors de la crise sanitaire liée au coronavirus, Pauline Londeix explique que la production sur le site en Isère a été retardée : initialement prévue pour 2024, elle est désormais prévue pour 2025 ou 2026. Elle déplore le manque de résultats et d’actions concrètes du président pour reprendre en main les politiques du médicament, malgré ses nombreuses annonces et visites d’usines au cours des six dernières années.

Face à la demande de l’industrie pharmaceutique de revoir à la hausse les prix des médicaments, Pauline Londeix estime que l’augmentation des prix ne permettra pas de résoudre le problème des pénuries. Elle cite l’exemple de la Suisse, où les médicaments coûtent 48,4 % de plus qu’en France, mais où les ruptures de médicaments continuent de s’accroître. Selon elle, il faut sortir les médicaments de la loi de l’offre et de la demande et plutôt augmenter les volumes de production pour couvrir les besoins de la population.