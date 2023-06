Pénurie de médicaments : les hôpitaux aussi touchés, impact sur la santé

Comment empêcher les ruptures de stock de médicaments dans les établissements hospitaliers et les officines ? Une nouvelle solution pourrait offrir une alternative pour résoudre cette difficulté. Reportage dans la ville de Bordeaux.

Dans les hôpitaux et les pharmacies, les stocks de médicaments sont de plus en plus tendus. Cela est particulièrement vrai dans un service de réanimation du CHU de Bordeaux (Gironde). La pénurie affecte des traitements parfois courants, et parfois cruciaux. « C’est tous les jours, c’est au jour le jour. Chaque jour, nous recevons des appels de la pharmacie, disant qu’ils n’ont pas ces médicaments », explique le Dr. Catherine Fleureau, responsable du service d’anesthésie-réanimation thoraco-abdominale du CHU. Cela augmente les risques d’erreurs, en particulier lorsqu’il est nécessaire de compenser le manque de certains dosages en les remplaçant par d’autres. La pharmacie centrale, qui approvisionne l’ensemble de l’hôpital, est en première ligne face à ces tensions. Il manque notamment de corticoïdes, des anti-inflammatoires essentiels. Afin d’assurer un approvisionnement plus stable, une solution pourrait être de se regrouper pour acheter et stocker les médicaments, de manière à lutter contre les ruptures de stocks. Nicolas Lepetit Nicolas Lepetit est un journaliste chevronné et passionné qui travaille pour La Pause Info depuis 2015. Né en 1986 en région parisienne, il découvre très tôt son intérêt pour le journalisme et la communication. Après avoir obtenu son baccalauréat avec mention, Nicolas décide de poursuivre ses études dans le domaine du journalisme et de la communication à Sciences Po Paris et à l’Institut Pratique du Journalisme (IPJ). Tout au long de ses études, Nicolas accumule diverses expériences professionnelles, notamment à travers des stages et des piges pour différents médias locaux et nationaux, tels que Le Parisien, Ouest-France et Radio France. Cette expérience variée lui permet alors de développer de solides compétences rédactionnelles et une aisance à traiter des sujets divers, qu'il s'agisse de politique, de culture, de société ou de sport.