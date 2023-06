Peintures intérieures : les plus chères et ‘vertes’ ne sont pas toujours les meilleures

Sélection de peintures d’intérieur : quelle est la meilleure option ? Dans son édition de juin, le périodique « 60 Millions de consommateurs » a évalué 14 peintures blanches différentes. De nombreuses entreprises mettent en avant des offres éco-responsables, voire biologiques, ou encore purifiantes. Comment faire le bon choix ?

Les beaux jours sont de retour, et il est peut-être temps de rafraîchir votre salon ou votre chambre. Cela n’est pas difficile, mais il y a quelques éléments à prendre en compte avant de vous lancer. Sylvie Metzelard, rédactrice en chef du magazine 60 millions de consommateurs, a examiné différents types de peinture, comme les peintures blanches à base d’eau, les peintures mates et les peintures satinées.

franceinfo : De nombreuses marques font la promotion de produits écologiques, voire bio. Est-ce vraiment le cas ?

Sylvie Metzelard : Cela dépend de ce que l’on entend par bio, écolo, vert, etc. Si cela signifie qu’une peinture est composée à 100% de composants végétaux, ce n’est pas possible. En revanche, certaines peintures dites biosourcées incorporent du végétal dans leur composition, ce qui permet de réduire la part de pétrochimie. Cela peut inclure des algues, des huiles transformées ou de l’amidon, par exemple. Mais cela ne représente qu’une petite partie de la composition, même si cela est indiqué en gros sur le pot.

Une autre catégorie étrange est celle des peintures dites dépolluantes. Elles sont censées assainir l’air intérieur en détruisant certains composés organiques volatils, comme les COV. Cependant, notre test montre qu’elles peuvent également émettre d’autres polluants, donc ce n’est pas vraiment une solution idéale.

En général, peut-on vraiment se fier à ce qui est écrit sur les étiquettes ?

Selon Sylvie Metzelard, les informations sur les étiquettes ne sont pas toujours fiables, car elles ne tiennent pas compte de ce que la peinture émettra une fois appliquée sur les murs à court ou moyen terme. Les tests menés par 60 millions de consommateurs cherchent justement à orienter les consommateurs vers les produits les moins polluants.

Quelles sont les substances dangereuses et les risques pour la santé ?

Parmi les substances dangereuses, on trouve les aldéhydes, surtout le formaldéhyde, qui est potentiellement cancérogène, les phtalates et les solvants, toujours présents dans la peinture. Il y a aussi des conservateurs. Les risques liés aux peintures incluent des problèmes respiratoires, des troubles cardiaques, des irritations et des allergies.

Dans les magasins, on trouve des peintures mates et satinées. Y a-t-il une différence de composition entre les deux ?

Oui, car ces peintures ont un rendu différent et une composition différente en conséquence. Les peintures satinées utilisent davantage de solvants que les mates, qui affichent donc de meilleurs résultats en matière de COV, ce qui les rend moins polluantes. De plus, les peintures mates sont généralement moins coûteuses. Auparavant, on les réservait surtout pour les plafonds, mais ce n’est plus vraiment le cas aujourd’hui.

Il existe des labels pour ces peintures. Sont-ils fiables ?

Malheureusement, on ne peut pas être certain de l’absence de pollution avec ces labels. Certaines peintures non labellisées peuvent être meilleures que celles qui sont labellisées, tant en termes de performance que de pollution.

Le magazine a également testé le rendement des peintures vendues dans les magasins de bricolage. Peut-on se fier à ce qui est écrit sur les pots ?

Pas vraiment, car il y a un problème au niveau des rendements, notamment pour les peintures mates qui ont souvent un meilleur rendement que celui annoncé. En pratique, cela signifie que vous pouvez peindre une surface plus importante que ce qui est indiqué sur le pot, ce qui peut conduire à du gaspillage. De plus, les peintures dites mono-couche n’ont pas toujours le meilleur pouvoir couvrant, ce qui peut nécessiter l’application de deux couches.

Finalement, est-ce que le produit le plus cher est le meilleur en matière de peinture ?

La réponse est évidemment non. Les produits les plus chers ne sont pas forcément les meilleurs. Les références qui arrivent en tête du classement, que ce soit pour les peintures mates ou satinées, sont parmi les moins chères.