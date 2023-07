Pêche : renouveau dans la cuisine estivale ? 🍑🍽️

Nicolas Lepetit

Nicolas Lepetit est un journaliste chevronnĂ© et passionnĂ© qui travaille pour La Pause Info depuis 2015. NĂ© en 1986 en rĂ©gion parisienne, il dĂ©couvre trĂšs tĂŽt son intĂ©rĂȘt pour le journalisme et la communication. AprĂšs avoir obtenu son baccalaurĂ©at avec mention, Nicolas dĂ©cide de poursuivre ses Ă©tudes dans le domaine du journalisme et de la communication Ă Sciences Po Paris et Ă l’Institut Pratique du Journalisme (IPJ). Tout au long de ses Ă©tudes, Nicolas accumule diverses expĂ©riences professionnelles, notamment Ă travers des stages et des piges pour diffĂ©rents mĂ©dias locaux et nationaux, tels que Le Parisien, Ouest-France et Radio France. Cette expĂ©rience variĂ©e lui permet alors de dĂ©velopper de solides compĂ©tences rĂ©dactionnelles et une aisance Ă traiter des sujets divers, qu'il s'agisse de politique, de culture, de sociĂ©tĂ© ou de sport.