Patous blessés, innocents ours en cause : choc dans une attaque de brebis.

C’était la nuit du samedi 5 août dernier, un silence morbide s’est emparé de la prairie. Un troupeau de brebis venait d’être pris pour cible dans une attaque qui a laissé plusieurs bêtes mortes et deux patous complètement défaits. Les éleveurs locaux ont bien vite soupçonné l’ours, un des rares prédateurs connus de cette région. Lors d’une situation pareille, les causes sont souvent difficiles à déterminer. Les autorités compétentes, quant à elles, ne manqueront pas de mener les investigations nécessaires avant de rendre leurs conclusions. Contre toute attente, la scène de crime reste encore énigmatique, suscitant ainsi l’angoisse et l’inquiétude des éleveurs de la région.

Un troupeau de brebis attaqué dans la nuit du 5 août

Le samedi 5 août, un troupeau de brebis a été attaqué dans la commune de Sentein, Ariège. Selon l’Association de Sauvegarde du Patrimoine d’Ariège-Pyrénées (ASPAP), plusieurs brebis ont été blessées et quatre autres ont été tuées. Deux patous, chiens de protection, ont également été blessés. Les autorités doivent rendre leurs conclusions pour déterminer les causes de l’attaque.

L’attaque serait due à un ours selon l’ASPAP

Selon l’ASPAP, l’attaque aurait été causée par un ours qui se serait introduit dans le parc des bêtes pendant la nuit. Une expertise sera effectuée sur les animaux concernés pour déterminer les causes de leurs décès par l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS). La Direction des Territoires du département se chargera ensuite du dossier pour déterminer si l’attaque a été causée par un ours et pour une indemnisation des bêtes.

Les autorités doivent rendre leurs conclusions

Les autorités compétentes doivent rendre leurs conclusions pour déterminer les causes de l’attaque et si celle-ci a été causée par un ours. En attendant, une indemnisation des bêtes pourra être accordée si cela est jugé nécessaire par la Direction des Territoires du département concerné.

source originale : france3-regions.francetvinfo.fr

mode d’écriture : automatique par IA