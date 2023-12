Paris-Nice 2024 enflammé: deux arrivées vertigineuses, chrono d’équipe, tracé version Tour de France. Explorez le parcours!

L’équipe responsable de l’organisation de la Course au soleil a annoncé, mardi, le parcours détaillé des huit étapes constituant cette 91e édition, prévue du 3 au 10 mars.

Paris-Nice 2024 amorce le Tour de France

La « Course au soleil » de 2024, plus connue sous le nom de Paris-Nice, tire certaines similitudes avec le prochain Tour de France en prévision. Présenté le mardi 12 décembre, le parcours, valable du 3 au 10 mars, réserve plusieurs segments que les cyclistes sont susceptibles de rencontrer lors du Tour de France de l’été prochain.

Reconnaissance anticipée du Tour de France

Avec l’organisation des Jeux olympiques l’année prochaine à Paris, l’arrivée de la course ne se fera pas dans la capitale mais à Nice. Pour les leaders, l’occasion est inédite de se familiariser avec d’importants secteurs des futures étapes du Tour. Plus particulièrement, lors de la 7e étape qui se conclura par une montée vers Auron, une montée de première catégorie longue de 7,3 kilomètres, avec une pente dépassant les 7%. Même configuration lors de la 8e et dernière étape où le col d’Èze et sa pente de 13% constitueront un moment clé de la compétition.

Concernant les détails du parcours, le départ se fera des Mureaux, dans les Yvelines, également hôte d’une majeure partie des épreuves cyclistes olympiques. Suivant une 2e étape plane entre Thoiry et Montargis, le contre-la-montre par équipes, introduit en 2023, fera son retour grâce à un circuit de 26,9 kilomètres autour d’Auxerre.

Programme classique pour les cyclistes

En générale, l’organisation du parcours n’a pas été révolutionnée. Les grimpeurs tenteront de faire leurs preuves lors de la montée du Mont Brouilly lors de la 4e étape ainsi qu’à Auron. Quant aux sprinteurs, ils cibleront principalement les deux premiers jours, avant d’essayer de se distinguer durant une échappée lors des 5e et 6e étapes (Saint-Sauveur-de-Montagut – Sisteron ; Sisteron – La Colle-sur-Loup).

Enfin, les leaders de la course sont attendus, notamment Tadej Pogacar (UAE Emirates), actuel champion avec trois étapes gagnées ainsi que le classement général. Parmi les autres figures marquantes de la course, on retrouve le Français David Gaudu (Groupama-FDJ), deuxième en 2023, et le Danois Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma). La course promet d’être passionnante – à suivre sur France 3 et france.tv – avant le grand duel sublimé par le Tour de France.

source originale : www.francetvinfo.fr

mode d’écriture : automatique par IA