Paris 2024 : Renaud Lavillenie souligne les lacunes sportives de la France malgré des talents indéniables

Mardi dernier, lors de la 22e cérémonie des Étoiles du sport qui se tenait à Tignes, nous avons eu l’occasion de croiser Renaud Lavillenie. Le sauteur à la perche, qui a subi une opération de l’ischio-jambier en septembre dernier, s’est confié sur ses efforts pour être prêt pour les Jeux de Paris. En outre, l’athlète français a exprimé son opinion sur la position du sport dans l’Hexagone.

La convalescence et les projets de Renaud Lavillenie

Renaud Lavillenie, figure majeure de l’athlétisme français, s’est récemment fait opérer suite à une rupture à 90% de son tendon ischio-jambier de la cuisse gauche. L’athlète de 37 ans, qui avait manqué les derniers Mondiaux de Budapest en août, se fixe désormais comme objectif les Jeux olympiques de Paris 2024 et vise une place en finale. Le champion se sent confiant quant à sa récupération et a déjà planifié son retour.

Lavillenie envisage sa reprise en trois étapes : la reprise de la course pour remettre le physique en état, l’étape cruciale de la reprise du saut, et enfin, le 30 juin, les championnats de France avec la dernière possibilité de réaliser les minima requis pour se qualifier. Malgré la pression entourant les Jeux Olympiques, le perchiste parvient à rester concentré sur ses objectifs personnels.

D’autre part, Lavillenie ne voit pas sa participation aux Jeux uniquement du point de vue performance. En effet, il fait du sport par passion et veut que cela soit compris par le public. Pour lui, « ça n’est pas parce que tu as été le meilleur du monde que tu n’as plus le droit de faire des compétitions quand tu ne performes plus ».

L’État d’esprit et les ambitions de Lavillenie

Depuis toujours, Renaud Lavillenie concilie sa passion pour le saut à la perche avec son esprit de compétition. Même lorsqu’il gagnait tout, la performance n’était pas sa principale motivation. En fait, sa passion l’a simplement mené à être le meilleur dans sa discipline. Cependant, au fur et à mesure de sa carrière, il a dû accepter la possibilité de perdre et d’évoluer parmi les autres compétiteurs.

En ce qui concerne les Jeux de Paris 2024, Lavillenie préfère ne pas annoncer d’objectifs précis pour éviter d’être jugé. Toutefois, il suppose qu’il sera en finale. Avant cela, ses objectifs sont clairs : se qualifier pour les Jeux puis pour la finale. Une fois ces étapes franchies, il s’autorisera à rêver à tout.

La place du sport en France selon Renaud Lavillenie

Face aux résultats décevants lors des derniers Mondiaux, des interrogations ont émergé sur la place du sport en France. Lavillenie estime que l’athlétisme, avec plus de 1500 athlètes et plus de 100 pays représentés lors des grandes compétitions comme les Mondiaux ou les JOs, offre un champ de concurrence exceptionnellement large, où la performance se joue souvent à peu.

Cependant, l’athlète estime que la France n’est pas une nation sportive. Il juge que les Français n’ont pas le même rapport au sport que les Anglais ou les Américains, qui vivent le sport de manière plus centrée et respectent plus profondément la performance sportive. Pour améliorer la situation, il suggère que la place du sport dans la société française devrait être plus prépondérante.

Aux yeux de Lavillenie, si l’on souhaite des résultats partout, on doit accepter de donner du temps au développement du sport, qui n’est pas synonyme de « business instantané ». En effet, des choses se mettent en place et se développent, mais il faut faire preuve de patience pour voir les résultats.

source originale : www.francetvinfo.fr

mode d’écriture : automatique par IA