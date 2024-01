Paris 2024 : Les promesses de jeux accessibles et populaires sont-elles tenues ?

Suite aux controverses concernant les coûts des entrées et des transports publics, et à sept mois de l’inauguration des Jeux de Paris 2024, le Comité organisateur s’est montré déterminé à tenir sa promesse de mettre en place des Jeux « accessibles à tous » et novateurs à plusieurs égards.

Critiques autour des Jeux Olympiques de Paris 2024

Le Comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 (Cojop) promet depuis le début de pouvoir offrir des Jeux « populaires » et « accessibles à tous ». Cependant, cette idée a été remise en question en raison de critiques concernant, entre autres, le prix élevé des billets et l’accès limité pour les personnes en situation de handicap. Malgré les intentions initiales du Cojop, une miscommunication peut avoir créé des attentes différentes parmi le public, comme le souligne Magali Tézenas du Montcel, directrice générale de Sporsora et experte en marketing sportif.

L’acceptation des Jeux comme un événement de premier plan

On rappelle que les Jeux Olympiques représentent un événement d’envergure mondiale qui nécessite un certain niveau de financement. Par exemple, le Cojop maintient son objectif d’un budget d’organisation financé à 96% par des recettes privées, dont la billetterie et les hospitalités représentent un tiers. Cependant, la perception du public ne correspondait pas à cette réalité, précise Michaël Aloïsio, directeur général délégué de Paris 2024. Malgré les critiques, plus de 70% des tickets ont été vendus, prouvant l’intérêt du public pour cet événement.

Promesse brisée d’accessibilité pour tous

L’accessibilité pour tous était une composante majeure du message de Paris 2024. Malheureusement, cette promesse semble avoir été compromise, comme l’augmentation des tarifs du ticket de transport annoncée fin novembre qui rompt la promesse initiale de gratuité pour les détenteurs de billets. De plus, Pascale Ribes, présidente d’APF France handicap, note des lacunes dans l’accessibilité pour les personnes en fauteuil roulant, tant dans les transports que dans les logements. En outre, des inquiétudes sont exprimées concernant un possible « nettoyage social » des personnes les plus vulnérables dans les rues de Paris pour les JO. Ces éléments mettent en doute le slogan des “Jeux ouverts à tous”.

