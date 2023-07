Paris 2024 : Les bouquinistes indésirables et méprisés.

Le célèbre bord de Seine parisien est souvent associé à ses bouquinistes, tenant d’anciennes boîtes vertes remplies de livres rares. Pourtant, ces boîtes pourraient bientôt disparaître temporairement du paysage des quais le temps des Jeux olympiques de Paris 2024. La mairie de Paris a en effet annoncé son désir de les retirer pour des raisons de sécurité pendant la période de l’événement sportif mondial. Toutefois, les autorités locales ne veulent pas pour autant mettre un terme à cette tradition qui fait partie du charme de la capitale française. Ainsi, la mairie propose de créer un « village des bouquinistes » près de la place de la Bastille, pour permettre aux touristes et aux Parisiens d’acheter des livres rares et d’antiquités en toute sécurité. Cette solution alternative, si elle est mise en place, pourrait permettre de concilier les intérêts des organisateurs des JO et de cette profession emblématique de la ville de lumières.

La colère des bouquinistes de Paris face à l’enlèvement de leurs boîtes pour les Jeux olympiques

Au cœur de Paris, les quais de la Seine sont emblématiques de la ville. On y trouve des monuments historiques tels que la cathédrale Notre-Dame, mais également une activité traditionnelle qui façonne le paysage visuel de la ville : les bouquinistes. Avec près de 900 boîtes disposées le long des quais, les bouquinistes vendent des livres anciens et d’occasion depuis plus d’un siècle. Cependant, la préparation des Jeux Olympiques de Paris 2024 compte bien mettre à rude épreuve cette tradition locale.

Des boîtes menacées d’enlèvement

Pour la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024, les autorités prévoient de disposer une structure flottante sur la Seine. Et pour cela, elles estiment que 570 boîtes doivent être enlevées afin de laisser place à cet événement. Cela a bien évidemment déclenché une vive réaction des bouquinistes.

Des bouquinistes attachés à leurs boîtes

Pour beaucoup d’entre eux, leurs boîtes sont comme leur deuxième maison, ils y passent la plupart de leur temps. En retirant ces boîtes, cela signifie une interruption de leur activité, et donc une perte financière énorme. Comme l’a dit l’un d’entre eux, » si on doit commencer à démonter les boîtes avant les Jeux olympiques, cela signifie qu’ils doivent s’y prendre trois à quatre mois à l’avance. Les derniers concernés ne pourront reprendre leur activité qu’à la période de Noël, soit environ sept à huit mois sans gagner d’argent.”

Une proposition de la mairie de Paris mal accueillie

La mairie de Paris a proposé de prendre en charge la suppression et la remise en place des boîtes, ainsi que leur rénovation à ses frais. Cependant, les bouquinistes ne voient pas cette proposition d’un bon œil. Ils assurent que la mairie ne se rend pas compte de la complexité et du coût qu’implique le démontage d’un jeu de boîtes. Pour eux, il s’agit d’une tradition locale profondément enracinée dans la ville qui fait partie du patrimoine culturel de la ville.

Un village des bouquinistes pour les Jeux olympiques

Face à cette situation, la ville de Paris a proposé de créer un village des bouquinistes à l’occasion des Jeux olympiques, à côté de la place de la Bastille. Cette proposition est beaucoup plus appréciée par les bouquinistes, car elle leur permettrait de continuer leurs activités et de vendre leurs livres tout en prenant part à l’événement. Cependant, il reste à voir si cela pourra les satisfaire pleinement.

En conclusion, la suppression des boîtes des bouquinistes pour les Jeux olympiques de Paris 2024 est un sujet sensible et complexe. D’un côté, il y a l’intérêt national de la ville et de l’autre, les représentants d’une tradition locale historique. Espérons qu’un compromis satisfaisant pour tous sera trouvé.