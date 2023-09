Paris 2024: Accessibilité totale des gares des JO confirmée par la DG de SNCF Gares et Connexions.

La Coupe du monde de rugby approche à grands pas et la SNCF affirme être prête à accueillir les millions de spectateurs qui prendront le train pour rejoindre les stades. La directrice générale de la filiale Gares et Connexions de la SNCF, Marlène Dolveck, a assuré lors de son interview sur franceinfo que tout est en place pour garantir un service optimal aux voyageurs. Cependant, même si l’entreprise publique a anticipé cet afflux de passagers, elle reconnaît que des imprévus pourraient survenir et s’engage à réagir rapidement pour limiter les éventuelles perturbations. Au-delà des enjeux logistiques, la SNCF est consciente de l’importance de cet événement sportif pour l’ensemble de la France et mettra tout en œuvre pour donner satisfaction aux supporters venus du monde entier.

La gare de Toulouse-Matabiau rénovée pour la Coupe du monde de rugby

La SNCF et sa filiale Gares et Connexions sont prêtes à accueillir les 2,5 millions de spectateurs attendus pendant la Coupe du monde de rugby. La gare de Toulouse-Matabiau, qui date de 1856, a été restaurée et modernisée pour offrir plus de confort, de places assises et d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Cette restauration s’inscrit dans la transformation à grande vitesse que souhaite opérer la SNCF en modernisant ses gares.

Les chantiers en cours pour les Jeux olympiques de 2024

La SNCF a pour objectif de rendre 100% de ses gares accessibles d’ici les Jeux olympiques et Paralympiques de 2024. Les travaux progressent à vitesse accélérée malgré la crise Covid qui a entraîné des retards d’approvisionnement en matières premières. L’accessibilité concerne les quais, les ascenseurs, les escaliers mécaniques et tout ce qui permet aux personnes chargées de bagages de cheminer dans la gare. La SNCF a également commandé énormément de pièces de rechange pour pouvoir remplacer rapidement celles qui seraient en panne lors d’événements.

Des boutiques sophistiquées et une offre de restauration variée

La SNCF met en place des boutiques sophistiquées dans ses gares en axant 80% de ses appels d’offres sur l’offre de restauration. À Toulouse, il sera possible d’acheter un sandwich au magret de canard chez un commerçant local ou d’opter pour des produits moins chers chez un McDonald’s. La SNCF souhaite offrir une offre à tous les prix pour répondre aux attentes des voyageurs.

