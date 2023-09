Parents de bébé prématuré collectent 5 000€ pour CHU Bordeaux : Un geste solidaire touchant!

Céline et Alexandre Sanna sont les parents de Paola, leur petite fille née à six mois de grossesse. Fiers de leur fille malgré les difficultés qu’ils ont dû surmonter, ils ont récemment organisé une boucle à vélo, parcourant 100 km autour du bassin d’Arcachon. Ce défi physique a été l’occasion de sensibiliser le grand public à la cause de la néonatalogie et de récolter des fonds au profit de l’unité de néonatalogie du CHU de Bordeaux. Céline et Alexandre ont ainsi contribué à soutenir les professionnels de la santé qui se consacrent chaque jour aux bébés prématurés et à leur famille. Leur action exemplaire témoigne de leur engagement et de leur solidarité, tout en permettant de donner de l’espoir aux parents dans la même situation qu’eux. Le courage qu’ils ont montré sur leur vélo est à l’image de leur détermination à aider autrui, et nous inspire tous à faire de même.

Céline et Alexandre Sanna, parents de la petite Paola, prématurée à six mois, ont organisé une boucle à vélo de 100 km pour récolter des fonds en faveur de l’unité de néonatalogie de l’hôpital Pellegrin de Bordeaux qui prend soin de leur enfant. L’accompagnement humain du personnel soignant est si remarquable qu’ils décident d’améliorer le quotidien du personnel et des parents. L’événement solidaire est adossé à une cagnotte, mise en ligne sur une plateforme de financement participatif, et a permis de rassembler 5 300 € qui seront reversés à l’association À P’tits Pas créée par le personnel de l’unité de néonatalogie pour embellir les espaces pour les familles des nouveau-nés prématurés et le personnel soignant, et qui permettra d’acquérir du matériel, notamment cinq nouveaux fauteuils électriques. L’association espère ainsi améliorer le lien parents-enfant, les fonctions vitales du nourrisson, sa respiration et sa fréquence cardiaque. L’unité de néonatalogie manque de matériel médical, ce qui fait que l’accessoire est souvent considéré comme moins prioritaire, explique la médecin pédiatre Émilie Pauquet. L’association mise sur la solidarité pour continuer d’améliorer les équipements de l’unité.

source originale : La Pause Info.fr

mode d’écriture : automatique par IA