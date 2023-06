Parcoursup: lycéens en zone rurale ou isolée, privés d’études dans les grandes villes

Un grand nombre d’étudiants ont décidé, pour leur orientation post-baccalauréat, de ne pas exprimer de souhait dans les grandes villes ou de rejeter des offres d’admission, en raison des dépenses importantes liées au quotidien et de la distance par rapport à leur famille.

Admis, en liste d’attente ou rejetés : les résultats de Parcoursup sont disponibles depuis le 1er juin. La plateforme d’affectation à l’enseignement supérieur est redoutée par bon nombre de candidats, car elle détermine leur formation, leur lieu d’études et de vie pour plusieurs années, et à long terme, leur orientation professionnelle. Mais pour certains étudiants issus de territoires ruraux ou isolés, une barrière financière s’est établie bien avant celle des algorithmes. Franceinfo a interrogé plusieurs lycéens, actuellement en fin d’année de terminale, limités dans leur choix d’orientation post-bac.

Lors du remplissage des vœux sur Parcoursup, certains lycéens ont dû tenir compte de l’internat plus que de la formation elle-même. En effet, pour des étudiants issus de territoires ruraux et ayant des revenus modestes, se loger dans une grande ville comme Paris représente un coût souvent insurmontable (plus de 800 euros par mois pour un petit appartement dans la capitale). De plus, la hausse des prix des loyers et un marché locatif tendu rendent le financement des études encore plus difficile pour les familles éloignées d’une grande ville où l’enfant souhaite étudier.

Outre le problème financier, les ambitions des jeunes ruraux sont également freinées par d’autres obstacles, tels que le coût émotionnel et affectif de quitter leur cadre de vie pour s’installer dans une métropole. De plus, le sentiment de décalage et d’illégitimité peut pousser certains lycéens à s’autocensurer au moment de faire leurs vœux sur Parcoursup.

Le manque d’information sur les possibilités d’orientation est également un problème pour les jeunes de zones rurales. Selon une étude de la Fondation Jean-Jaurès, 42% des jeunes de zones rurales estiment ne pas avoir été suffisamment informés sur les possibilités d’orientation, contre 32% pour les jeunes d’agglomération parisienne.

En conséquence, la part de diplômés titulaires d’un master ou d’un doctorat est deux fois plus faible en milieu rural très peu dense (7,3% des 18-29 ans) qu’en milieu urbain (15,4%), souligne le Conseil économique, social et environnemental (CESE). Néanmoins, pour certains étudiants, rester dans leur région d’origine et suivre des études plus courtes peut aussi être un choix réfléchi et stratégique, visant une meilleure insertion professionnelle en lien avec leur territoire.