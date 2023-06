Parcoursup: Jean Viard estime que la machine autoritaire et inhumaine stresse plus les lycéens que le bac

Quelle est la place des étudiants dans notre société actuelle et comment ces derniers optent-ils pour leur trajectoire de vie ? Analyse en compagnie du sociologue Jean Viard.

Jeudi soir, 1er juin, les étudiants inscrits à Parcoursup, le dispositif de répartition des élèves dans l’enseignement supérieur en France, ont reçu leurs premières réponses. Cette situation a provoqué des sentiments mêlés de soulagement, de frustration et de questionnements. Jean Viard, sociologue, nous éclaire sur cette expérience.

Les changements dans notre rapport aux études et au travail

Selon Jean Viard, la procédure de Parcoursup, qui dure depuis janvier, est longue et complexe pour les 900 000 jeunes concernés. De plus, les apprentis, dont le nombre connaît une forte augmentation, contribuent également à la diminution du chômage. Il souligne que la question de l’accès à l’enseignement supérieur pour un nombre croissant d’étudiants est très complexe.

Il rappelle que certains étudiants étaient déjà présélectionnés, comme les étudiants en médecine, les étudiants des BTS et les grandes écoles, mais que le discours en France a toujours été : nous ne sélectionnons pas, l’étudiant choisit. Ainsi, on a créé Parcoursup, une machine jugée autoritaire et inhumaine par Jean Viard. Les étudiants sont aujourd’hui plus stressés par Parcoursup que par le baccalauréat.

Le choix de l’orientation et la diversité des métiers

En France, on répète souvent qu’il ne faut pas se focaliser sur un seul métier tout au long de notre vie, car le monde professionnel est en constante évolution. Ainsi, Jean Viard suggère aux étudiants de s’orienter vers des formations diverses pour être prêts à affronter un avenir incertain. Il prend l’exemple de ChatGPT, une intelligence artificielle qui risque de remplacer de nombreux emplois de cols blancs, pour montrer que certains métiers intellectuels peuvent être menacés.

Jean Viard pense également qu’en France, on a trop sous-estimé les métiers manuels, alors que ce sont ces métiers qui permettent d’apprendre beaucoup de choses et de créer avec ses mains. Selon lui, les jeunes qui auraient à la fois une formation manuelle et intellectuelle seraient mieux préparés pour le monde du travail.

L’importance des études pour accéder au monde professionnel

Bien sûr, les études restent primordiales pour accéder au monde professionnel, mais ce n’est pas le seul chemin. Les réseaux familiaux sont également importants pour trouver un emploi, tout comme l’apprentissage et les transmissions familiales. Jean Viard souligne qu’il faut être à l’aise avec le numérique et l’écriture, être au moins bilingue et s’adapter en permanence à notre société en constante évolution.

Dans ce contexte, il est crucial de se préparer aux aléas du futur et de rester prêt à s’adapter. Comme le dit Jean Viard, « armez-vous pour gérer cet aléatoire et être tout le temps prêt à vous adapter ».