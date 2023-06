Parcoursup : Découvrez les formations les plus demandées et les autres – Infographies

D’après les données du département statistique et d’évaluation du ministère de l’Enseignement supérieur, les licences sont les formations les plus prisées par les étudiants issus de la filière générale du lycée, tandis que les élèves venant des baccalauréats professionnels et technologiques s’orientent majoritairement vers les BTS.

Cette année, 610 946 lycéens ont confirmé au moins un vœu sur Parcoursup, la plateforme d’orientation post-bac, soit 96,1% des candidats au baccalauréat 2023. La plateforme, lancée en 2018, a recueilli les vœux de près de 917 000 personnes, dont 629 000 lycéens et 163 000 étudiants souhaitant changer de voie.

Les lycéens de filières générales ont formulé en moyenne entre 15 et 16 souhaits sur Parcoursup, tandis que ceux du bac technologique en ont fait 12 et ceux des filières professionnelles 7. Les licences sont les formations les plus demandées, surtout par les élèves des filières générales. Du côté des filières professionnelles et technologiques, les BTS sont les formations les plus sollicitées, avec 73,6% des vœux formulés par les terminales professionnelles.

Les études de santé sont les plus plébiscitées, notamment le Parcours accès santé spécifique (Pass) qui regroupe les études de médecine, maïeutique (sages-femmes), orthodontie, pharmacie et kinésithérapie. Viennent ensuite les formations d’infirmières et les écoles d’ingénieurs, qui connaissent une forte progression par rapport à l’année dernière. En ce qui concerne les licences, le droit est la formation la plus prisée.

Certaines formations plus spécifiques sont néanmoins peu demandées, comme l’art de la dorure à chaud (15 vœux sur toute la France), le brevet professionnel d’éducateur sportif spécialité golf (13 candidats) et la formation pour devenir aumônier protestant (4 personnes intéressées).

On observe également des différences notables dans les vœux selon le genre des candidats. Les femmes sollicitent davantage les licences (35,8%) que les hommes (25,3%), qui formulent plutôt des vœux en BTS (33,8% des lycéens contre 23,1% des lycéennes).

La phase d’admission a débuté le 1er juin 2023 et doit se terminer le 7 juillet. Après avoir reçu une réponse positive, les élèves ont jusqu’au soir suivant pour la valider sur la plateforme d’admission post-bac. Par conséquent, des places vont se libérer pour les autres candidats et le pourcentage d’élèves ayant reçu au moins une réponse positive va constamment augmenter.