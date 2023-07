Parcourez la côte française à vélo de Roscoff à Dunkerque.

Le samedi 22 juillet, si vous êtes en quête d’idées pour des vacances à vélo, voici une suggestion intéressante qui pourrait bien attirer votre attention. Il s’agit de l’itinéraire de la Vélomaritime, qui relie la côte de granit rose à la côte d’Opale, sur une distance de près de 1 500 km. C’est l’occasion idéale de pédaler tout en découvrant des aspects historiques et culturels de cette région, sans oublier de goûter à ses spécialités culinaires. En somme, une aventure à ne pas manquer pour les amateurs de tourisme à vélo.

La Vélomaritime : Entre Terre et Mer sur 1 500 km

Une Nouvelle Façon de Voyager

La Vélomaritime est un itinéraire cyclable qui s’étend sur 1 500 km le long de la côte de la Manche, de Roscoff, en Bretagne, à Dunkerque, dans le Nord. C’est une façon de voyager différente, plus lente, plus proche de la nature, plus respectueuse de l’environnement.

Les cyclistes qui empruntent la Vélomaritime roulent sur des routes côtières pittoresques, passent par des ports charmants, découvrent des plages de sable blanc, des falaises de craie imposantes, des villages de pêcheurs colorés, des sites historiques fascinants. Ils peuvent s’arrêter quand ils veulent, prendre le temps de découvrir la région, rencontrer des gens, goûter la cuisine locale.

Une Pause Gastronomique

La Vélomaritime traverse des régions riches en gastronomie. Ainsi, à Saint-Malo, les cyclistes peuvent déguster des crêpes bretonnes au beurre salé et des huîtres de Cancale. Le marché aux huîtres de Cancale est une institution ; les huîtres y sont dégustées face à la mer, accompagnées d’un verre de vin blanc frais.

Au nord de Saint-Malo se trouve un lieu curieux : les rochers sculptés de Rothéneuf, créés par l’Abbé Fouré au début du XXe siècle. Ces sculptures sont un exemple du style naïf, mais elles ont une qualité qui fascine les touristes du monde entier.

Des Moments de Pause pour Discuter

Les voyages en vélo sont des moments idéaux pour discuter et prendre le temps. Les cyclistes peuvent partager leur expérience de la Vélomaritime, échanger des idées, faire des rencontres. Les trois amies de Nancy, rencontrées à Saint-Malo, ont pris le temps de discuter, de se reposer et de profiter de leur liberté. « On prend des temps de pause pour discuter, c’est une temporalité qui est un peu différente de quand on part en voiture ou qu’on prend un avion », a commenté l’une d’elles.

En conclusion, la Vélomaritime est une nouvelle façon de voyager, plus lente, plus proche de la nature et plus respectueuse de l’environnement. Les cyclistes peuvent prendre le temps de découvrir les régions riches en histoire et en gastronomie, de se reposer, de discuter et de rencontrer des gens. C’est une expérience unique qui mérite d’être tentée.