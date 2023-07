Le vendredi 14 juillet de l’année 2023 marquera un jour d’histoire où l’Inde sera honorée d’être l’invitée d’honneur d’un événement emblématique de la France, le traditionnel défilé militaire organisé sur les prestigieux Champs-Élysées à Paris. Chaque année, beaucoup de personnes se rassemblent pour assister à ce défilé, mais cette fois-ci, l’aura sera particulièrement chargée d’une énergie nouvelle, la richesse de la culture indienne s’apprêtant à rencontrer celle de la culture française. Toutes les pensées et les émotions seront mêlées dans cet esprit d’unité et de respect mutuel fortement attendu. Puissent ces moments de partage et de communion servir à renforcer nos liens et notre amitié dans un monde de plus en plus complexe.

L’Inde invité d’honneur du défilé militaire du 14-juillet à Paris

Le défilé militaire du 14-juillet en France, organisé cette année sous haute surveillance, aura une touche indienne. En effet, l’Inde sera l’invitée d’honneur et cela représentera une occasion de célébrer les 25 ans de partenariat stratégique entre Paris et New Delhi. Le Premier ministre indien, Narendra Modi, sera présent avec Emmanuel Macron au défilé militaire sur les Champs-Élysées.

Les discussions des deux dirigeants porteront sur les modalités d’achat de nouveaux appareils militaires pour l’Inde, dont 26 nouveaux Rafale de Dassault Aviation en version Marine pour leur porte-avions et trois sous-marins. Il est important de souligner que la France souhaite renforcer son partenariat stratégique avec l’Inde pour peser dans la zone Asie-Pacifique.

Le défilé à pied sera inauguré par 240 membres des forces armées indiennes et le défilé aérien comprendra trois Rafale indiens. La France ambitionne également de renforcer la solidarité stratégique avec ses alliés dans cette manifestation, en mettant en avant les pays ayant participé au conflit sahélien, notamment les partenaires militaires africains.

Le gouvernement a déployé les grands moyens pour tenter de contenir les traditionnels incidents des festivités du 14-Juillet. En effet, après les émeutes qui ont embrasé le pays à la suite de la mort d’un adolescent tué par un policier, quelque 45 000 policiers et gendarmes ont été mobilisés de jeudi soir à samedi soir pour assurer la sécurité des célébrations.

Le thème de cette année sera les « forces morales » de la France, ainsi que la résistance face à l’adversité. En commémorant l’année 1943, année de création de la médaille de la Résistance française, la création du Conseil national de la Résistance, le décès du héros de la Résistance Jean Moulin et la naissance du « Chant des partisans », les organisateurs espèrent honoré la résistance face à l’adversité.

En somme, ce défilé est l’occasion pour la France de renforcer sa position dans la zone Asie-Pacifique et sa solidarité avec ses alliés, tout en célébrant la résilience de son peuple.

source originale : actu.fr