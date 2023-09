Panorama époustouflant : à découvrir près de Nice !

Le charmant hameau de Castellar, niché non loin de la ville de Nice, trône fièrement sur les collines verdoyantes de Menton. Dressé sur un rocher majestueux, ce petit coin de paradis surplombe la côte azuréenne et offre un panorama à couper le souffle à quiconque s’y aventure. Les visiteurs ne sauraient résister à l’appel de cette vue imprenable, qui semble s’étendre à l’infini, entre mer et montagnes. Un véritable tableau vivant qui réconcilie l’homme avec la beauté pure et simple de la nature.

Castellar, un petit village médiéval avec une vue imprenable sur la côte

Castellar est un petit village médiéval situé dans les Alpes-Maritimes, à quelques kilomètres de la frontière italienne. Il offre une vue imprenable sur la baie de Garavan et la côte depuis le Roc de l’Orméa. Le village possède une histoire de plus de 10 000 ans, avec des fouilles archéologiques ayant démontré la présence humaine dès l’époque néolithique. Castellar abrite également sept chapelles et le palais Lascaris, propriété de la municipalité et lieu d’exposition permanente consacrée à la période du néolithique.

Marché local et fête de l’olive à Castellar

Le village de Castellar est également vivant avec un marché local tous les dimanches matins, où les maraîchers locaux proposent des produits frais tels que du fromage et des fruits et légumes. La commune produit également de l’olive, fruit typique de la région méditerranéenne, et organise chaque année la fête de l’olive avec la visite d’un moulin.

Randonnée panoramique vers le Roc de l’Orméa

La vue imprenable sur la baie mentonnaise depuis le Roc de l’Orméa à 1132 mètres d’altitude est le point culminant de la randonnée panoramique offerte à Castellar. Bien que cela nécessite quelques kilomètres d’effort, la récompense en vaut le détour avec la vue de Vintimille, de Menton, de Monaco et de la Mer Méditerranée.

source originale : actu.fr

mode d’écriture : automatique par IA