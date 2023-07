« Paimpol : sont-ils prêts pour une ville sans voitures ? »

Dans la ville de Paimpol, certaines voix se sont élevées pour protester contre la fermeture temporaire du quai Duguay Trouin durant la saison estivale. Plusieurs commerces locaux ont exprimé leur inquiétude face à cette décision, et certaines personnes redoutent que cela ne soit qu’une première étape vers une transformation plus en profondeur du centre-ville. Cette brusque fermeture, qui résulte de la décision de la mairie, risque en effet de perturber l’activité économique locale, en empêchant les touristes et visiteurs de profiter pleinement de la zone portuaire. Certains observateurs y voient également un possible premier pas vers une piétonnisation plus large du centre-ville. Les avis sont partagés sur cette question, mais il est clair que cette décision ne fait pas l’unanimité dans la communauté locale. Les commerçants concernés ont ainsi lancé un appel pour faire entendre leur voix, et ont exprimé leur désir de participer activement à toutes les décisions qui concernent l’avenir de la ville.

Des commerçants indignés par la fermeture estivale du quai Duguay Trouin à Paimpol

Les commerçants de la ville de Paimpol dans les Côtes-d’Armor ont récemment exprimé leur mécontentement face à la décision de fermer le quai Duguay Trouin durant l’été, une décision qu’ils qualifient d’inacceptable. Le quai est actuellement interdit au stationnement et à la circulation de 11 heures à 1 heure du matin jusqu’au 3 septembre. En comparaison à l’année 2022, le quai était fermé uniquement à partir de 18 heures, les commerçants sont mécontents de l’« amplification des horaires ». La toute nouvelle Association des Forces Economiques du Pays de Paimpol (AFEPP) a déjà déposé un recours gracieux contre l’arrêté municipal de fermeture.

Tout le monde ne peut pas se passer de voiture

Les commerçants sont en colère et expriment leurs craintes face à la chute importante des ventes due à un flux de voitures désorganisé, ce qui entraînerait inévitablement l’éloignement des consommateurs du centre-ville. Certains professionnels s’insurgent également contre l’impact écologique mis en avant par la mairie. Pour eux, cette décision entraînera des embouteillages avec un impact considérable sur l’environnement. La maire, Fanny Chappé, indique que la piétonnisation va dans le sens de l’histoire.

Quelle évaluation ?

La mairie a annoncé qu’à l’issue de cette fermeture, une évaluation serait menée pour reconduire ou non l’opération. Les commerçants sont perplexes quant aux critères d’évaluation que la mairie va utiliser. Sur le plan économique, écologique ou sécuritaire ? Plusieurs professionnels ont fourni des attestations signalant une baisse du chiffre d’affaires, en particulier lors des mardis du port lorsque le quai était fermé à partir de 17 heures.

Pas de concertation

Les professionnels dénoncent également « l’absence de concertation ». Tous les commerçants de la commission extramunicipale du commerce se sont prononcés contre la fermeture, et 93% des réponses à un sondage auprès des 182 adhérents de l’AFEPP étaient opposées à cette fermeture. Pour la mairie, la consultation a eu lieu. Les commerçants ont rencontré Guy Croissant, élu délégué au commerce et Solenn Villers, qui est manager de centre-ville. Ils estiment que le dialogue a eu lieu, même s’ils sont en désaccord avec la décision finale.

Les professionnels sont mécontents, car ils craignent que la fermeture du quai ne soit qu’un galop d’essai pour une piétonnisation plus globale du centre-ville. D’après eux, cela entraînerait une catastrophe, et il n’y aurait plus de commerces de bouche mais seulement des galeries. Ils souhaiteraient donc relancer un sondage de façon plus formelle. Certains mécontents estiment qu’il est trop tard pour annuler la fermeture estivale du quai, tandis que d’autres veulent ne pas « déjà baisser les bras ». Les professionnels espèrent qu’une solution pacifique sera trouvée pour le bien de tous.