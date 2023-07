Paimpol offre un cet été un parcours pédestre exclusif : 7 rues et un quai ! #Paimpol #été #piétons

Le cœur de la ville ainsi qu’une partie du port de Paimpol ont été conquis par les piétons pour l’été 2023, grâce à des horaires précisément établis. La circulation automobile est donc interdite dans ces zones réservées aux flâneries estivales et à la découverte paisible de la ville. Les rues et les quais, autrefois encombrés de voitures, sont désormais parsemés de piétons, qui s’approprient ces espaces autrefois dévolus à la circulation automobile. Un vent de liberté et de convivialité souffle sur les pavés, les cafés et les boutiques de la ville, invitant les promeneurs à profiter de chaque instant en toute sérénité. À chaque coin de rue, des spectacles et des animations viennent rythmer l’été, offrant une ambiance festive et chaleureuse aux visiteurs. Cette initiative novatrice est saluée par les habitants, qui redécouvrent leur ville sous un nouveau jour, ainsi que par les touristes, qui peuvent désormais s’imprégner pleinement de l’atmosphère pittoresque de Paimpol.

Paimpol passe à l’heure d’été: Plus de voitures mais plus de place pour les piétons

Paimpol, cité balnéaire située dans les Côtes-d’Armor en Bretagne, expérimente une nouvelle manière de vivre la ville pour la période estivale en déployant des espaces piétonniers dans le centre-ville jusqu’au 15 septembre. La municipalité a annoncé la mise en place d’un accès exclusivement destiné aux piétons sur certaines rues et à certains horaires. Cette initiative permet ainsi à la ville de contenter tout le monde en limitant l’accès des voitures et en favorisant la flânerie et la découverte de la ville.

Le quai Duguay Trouin

Les rues concernées par cette initiative sont les suivantes : Rue Delery, du Quay, des Huit-Patriotes, de la Vieille Poissonnerie, de l’Église de 11 h à 01 h, du 15 juin au 15 septembre. Quant à la Rue du 18 Juin et du Lavoir : de 11 h à 19 h 30, du 15 juin au 15 septembre. Enfin, le quai Duguay-Trouin au port sera également fermé à la circulation des voitures de 12 h à 01 h, du 1er juillet au 3 septembre. Cette initiative permet ainsi de libérer l’espace pour les piétons tout en limitant les risques d’accidents.

La piétonnisation à l’étude

Le but de cette initiative est de satisfaire la majorité en limitant d’une part l’accès des voitures et d’autre part les inquiétudes des commerçants. La ville est consciente que la piétonnisation doit être adaptée au fur et à mesure en fonction des événements survenus. Pour cela, la mairie a choisi d’observer et d’évaluer cette initiative tout au long de l’été avant de faire un bilan à la fin et d’envisager si la piétonnisation doit être poursuivie ou non.

Le port « tout piéton » est impossible

La ville de Paimpol est parfaitement consciente que la création d’un port « tout piéton » est une utopie pour l’instant. En effet, en plus du passage des nombreux touristes pour se rendre à Bréhat, le port est également traversé par une route départementale. Toutefois, la commune développe progressivement des initiatives pour favoriser les espaces piétonniers dans la ville. Ces initiatives permettent ainsi de développer une forme de tourisme durable qui laisse plus de place aux piétons et à la flânerie. Cela contribue également à la diffusion de la culture environnementale en invitant les gens à prendre leur temps et à découvrir la ville tout en douceur.