Orange collecte 156 portables au Festival du chant de marin pour le recyclage

La venue d’une délégation d’Orange a été planifiée par l’équipe en charge de l’organisation du Festival du Chant de Marin. Cette visite avait pour but la signature de leur tout nouveau partenariat technique, ainsi que la célébration de la clôture de l’opération de recyclage que l’équipe avait mis en place. En effet, les deux entités ont décidé de mettre en commun leurs compétences et leurs forces pour offrir aux festivaliers une expérience à la fois agréable et éco-responsable. Pour ce faire, des solutions innovantes ont été trouvées afin de minimiser l’impact environnemental de l’événement. Grâce à cette collaboration, le festival pourra certainement perdurer encore de nombreuses années tout en respectant l’environnement.

Orange et le Festival du Chant de Marin main dans la main pour le recyclage des portables

Le Festival du Chant de Marin, la Ville de Paimpol et Orange ont mené une opération de récupération de portables et de tablettes entre février et juin de cette année. Leur but ? Recycler les appareils déposés dans les cinq points de dépôts. Au total, 156 portables ont été collectés. Ces appareils sont ensuite envoyés pour être décortiqués afin de récupérer certains métaux ou réhabilités dans des ateliers protégés sous l’égide d’Emmaüs International, aux Ateliers du Bocage. La première étape de cette opération est le nettoyage de toutes les données personnelles susceptibles d’être encore présentes dans les appareils avant leur recyclage.

« 100 millions de portables dorment dans les tiroirs »

Selon Damien Kerhor, délégué régional d’Orange, plus de 100 millions de portables dorment dans les tiroirs. Le but de cette opération est de recycler environ 20% de ces portables délaissés. Pour rappel, avant de jeter votre vieux portable, pensez à le recycler. En effet, de nombreux éléments peuvent être réutilisés. Cette opération de recyclage s’inscrit parfaitement dans la démarche de développement durable du Festival. Le président du festival souligne que les participants à l’opération étaient susceptibles de gagner 5 entrées pour deux personnes, sur tirage au sort parmi les portables déposés pendant l’opération.

Un partenariat historique

En parallèle, juste avant le début de l’édition de cette année, une convention de partenariat a été signée entre Orange et le Festival du Chant de Marin. Le but de ce partenariat est de fournir les moyens de connectivité tels que les nids ADSL, les portables, les systèmes de comptabilisation d’entrées, et un réseau renforcé pour absorber les flux. Le pilote du partenariat au sein d’Orange Jean-Yves Huchedé précise que cette opération s’inscrit dans un partenariat global qui permet pour la première fois un échange technologique entre des produits grand public et des professionnels.

Photo call sur la Nao Vitoria

Cet échange entre Orange et le Festival de Paimpol va se poursuivre durant les festivités. En effet, Orange sera présent sur le Naõ Vitoria pour un « photo call » gratuit. Les photos prises seront disponibles immédiatement. Cette opération de recyclage de portables et de tablettes ainsi que ce partenariat global entre Orange et le Festival de Paimpol, permettent de renforcer les liens unissant l’opérateur et les organisateurs de cet événement phare en Bretagne.