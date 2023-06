Orages : risques d’inondations routières et voitures piégées – Précautions à prendre

Le dimanche 18 juin, les sapeurs-pompiers ont été appelés à intervenir sur les routes et dans les zones urbaines pour venir en aide aux conducteurs. Quelle est la raison pour laquelle il est recommandé de ne pas utiliser son véhicule lors d’une alerte ? Voici des éclaircissements.

Sur les routes de Normandie et d’Île-de-France, le retour de week-end a été un véritable cauchemar pour de nombreux conducteurs. Certains tronçons de la Nationale 118 en région parisienne ont été inondés, piégeant ainsi les voitures. « Tout le monde était un peu en panique, car la pluie est tombée très fort et rapidement, accompagnée de vent. On sentait bien que la hauteur de l’eau nous freinait », témoigne Christelle Le Moal, victime des intempéries.

Les pompiers craignent particulièrement le cas des conducteurs pris au piège dans leur voiture. Tout d’abord en ville, car la force de l’eau peut emporter en quelques instants les véhicules les uns après les autres.

La peur des routes inondées

Cependant, le danger est encore plus grand en milieu rural. « En zone rurale, les risques sont principalement liés aux routes inondées. On peut avoir des fossés qui débordent et inondent les routes. Très souvent, des gens essaient quand même de traverser les routes inondées et perdent ainsi leurs repères », explique Patrick Chavada, de la commission prévention et éducation face aux risques, et membre de la fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. La montée rapide des eaux peut également endommager le véhicule.