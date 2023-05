Opération Wuambushu à Mayotte: Destruction du bidonville Talus 2, témoignage d’une habitante

Initialement programmée pour la fin avril avant d’être interrompue par les autorités judiciaires, l’opération Wuambushu a été relancée ce lundi, avec la démolition du quartier informel de Talus 2, situé à Mjikavo.

Tôt dans la matinée du lundi 22 mai, alors que le bidonville Talus 2 était presque vidé de ses habitants, les forces de l’ordre ont commencé à démolir les habitations insalubres en tôle. Les gendarmes ont inspecté les bangas, les logements en tôle, pour s’assurer que personne n’était resté à l’intérieur.

La colère de plusieurs habitantes délogées

La plupart des résidents avaient quitté les lieux dimanche, emportant autant de leurs affaires que possible. Cependant, une trentaine de femmes sont restées et ont assisté à la démolition, partagées entre la colère et la tristesse. Anisha, 22 ans, s’insurge : « J’habite ici depuis que je suis née. C’est là qu’ils vont nous faire du mal comme ça. Ils proposent des logements de trois mois et six mois. Après on va où? »

Certains habitants, vivant dans le quartier depuis plus de 10 ans, refusent de partir, en particulier à cause de la scolarisation de leurs enfants. Adjila a refusé un logement à Tsarano, à 40 minutes de route de Majikavo.

Le préfet se félicite du « succès » de l’opération

Malgré les protestations, les maisons ont été réduites en poussière par les bulldozers. Le préfet de Mayotte, Thierry Suquet, se réjouit : « Ce sont 162 bâtiments insalubres, dont l’insalubrité a été reconnue par le juge, que l’on démolit aujourd’hui. Cette opération fait partie de la politique que l’État mène pour lutter contre l’habitat indigne à Mayotte. Donc oui, c’est un succès ! C’est d’autant plus un succès qu’on avait relogé samedi soir 40 familles, la moitié des habitants. Et c’est un excellent résultat. »

Lundi en milieu de journée, plus de la moitié des habitants de Talus 2 seront pris en charge par les services sociaux et hébergés pendant trois à six mois.