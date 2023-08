Opérateur : coupures téléphoniques et internet répétées, clients excédés et en colère

Il semblerait que la région de l’Aude doive faire face à un ennemi un peu particulier ces derniers temps : l’internet. En effet, un câble présent entre Limoux et Alet-les-Bains aurait été coupé, privant ainsi intermittemment les habitants d’une certaine partie de la région. Orange, l’opérateur téléphonique concerné, assure être mobilisé afin de réparer les dégâts. Cependant, la tâche semble plus ardue que prévue, l’entreprise faisant face à un nombre inhabituellement élevé de problèmes techniques. Les coupures, pourtant annoncées comme provisoires, ont perduré jusqu’à Quillan, où les habitants se sont retrouvés sans connexion le 28 juillet dernier. Face à cette situation quelque peu complexe, les locaux croisent les doigts pour que leur connexion revienne rapidement, et que l’opérateur réussisse à relever le défi technique qui lui est imposé.

Des coupures intermittentes de réseau mobile et internet ont rendu la vie difficile aux habitants de la haute vallée de l’Aude pendant près de quinze jours. Les coupures étaient particulièrement longues à Quillan, où les habitants ont été privés de réseau pendant plusieurs heures à la suite d’une fibre sectionnée entre Limoux et la Haute vallée de l’Aude. La mairie de Couiza et celle de Quillan sont exaspérées et mettent en cause Orange, qui est muet sur cette question.

Des tensions ressenties dans les mairies

La mairie de Couiza, une commune de 1 200 habitants, a ressenti les conséquences des coupures de réseau, qui ont eu lieu toutes les heures ou deux jours de manière intermittente. Les coupures se sont soldées par un blocage complet des communications. Les responsables municipaux ont été particulièrement exaspérés, surtout lorsqu’ils se sont retrouvés dans l’impossibilité de joindre les services de la voirie. Ils n’ont reçu aucune information de la part d’Orange et se préoccupent particulièrement des personnes logées dans les Etablissements pour personnes âgées dépendantes (Ehpad). La situation n’est guère différente à Quillan, où la mairie a rencontré quelques problèmes pour la délivrance des cartes d’identité et des passeports, en raison d’une connexion difficile à la base de données en ligne.

Des travaux de voirie en cause

Le directeur des relations avec les collectivités locales chez Orange, Marc Tanguy, attribue ces problèmes principalement à une coupure de fibre ayant eu lieu le 24 juillet. Selon lui, l’incident est survenu à cause d’une entreprise ayant effectué des travaux de voirie entre Limoux et la Haute vallée de l’Aude. L’entreprise de téléphonie mobile a déployé des agents sur place pour rétablir le réseau. La situation a été résolue, mais depuis lors, un millier de personnes ont encore des difficultés de connexion intermittente. Orange n’a pas exclu la possibilité de rencontrer d’autres problèmes liés aux coupures de réseau dans la zone. Au début du mois, une coupure de câble a également endommagé le réseau dans les environs de Quillan.

La préfecture prend les choses en main

Si les résidents de la haute vallée de l’Aude ont des problèmes de réseau, la préfecture leur recommande d’appeler le 112 au lieu des numéros d’urgence habituels. La situation est très exaspérante et a suscité une vague de réactions négatives. En effet, les habitants de la région ont dû faire face aux conséquences d’un réseau capricieux pendant près de deux semaines. On ne sait pas encore si Orange va sauver la situation, mais la patience des populations locales est en train de se tarir.

source originale : france3-regions.francetvinfo.fr