OpenAI lance ChatGPT Enterprise pour répondre aux besoins des PROFESSIONNELS

Le géant de l’intelligence artificielle OpenAI a dévoilé une version améliorée et sécurisée de ChatGPT destinée aux entreprises. Nommée ChatGPT Enterprise, cette nouvelle mouture propose des fonctionnalités avancées et des mesures de sécurité renforcées pour répondre à la demande croissante du marché professionnel.

Les nouveautés apportées par ChatGPT Enterprise

Par rapport à la version classique de ChatGPT, ChatGPT Enterprise offre plusieurs avantages significatifs pour les entreprises :

Authentification unique (SSO) : intégration simplifiée avec les systèmes d’identification existants dans les entreprises.

: intégration simplifiée avec les systèmes d’identification existants dans les entreprises. Tableau de bord analytique : suivi des performances et de l’utilisation de l’IA au sein de l’entreprise.

: suivi des performances et de l’utilisation de l’IA au sein de l’entreprise. Chiffrement des données : protection des données sensibles grâce à un algorithme de type AES 256 bits.

: protection des données sensibles grâce à un algorithme de type AES 256 bits. Certifications de sécurité : OpenAI a obtenu une certification SOC 2 type 1 et prévoit d’obtenir prochainement le certificat de type 2.

Une réponse aux inquiétudes liées à la confidentialité des données

La version Enterprise de ChatGPT vise notamment à rassurer les entreprises quant à la confidentialité et la sécurité de leurs données. Selon une étude réalisée par OnePoll pour BlackBerry, 75 % des entreprises mondiales et 82 % des entreprises françaises envisageraient d’interdire l’utilisation de ChatGPT et d’autres applications d’IA générative en milieu professionnel pour des raisons de confidentialité des données. Avec cette nouvelle version plus sécurisée, OpenAI espère lever ces craintes et encourager davantage d’entreprises à adopter son agent conversationnel.

Une adoption rapide et massive par les grandes entreprises

En moins de neuf mois, ChatGPT a réussi à se démocratiser dans plus de 80 % des 500 plus grandes sociétés américaines. Parmi les premiers utilisateurs de ChatGPT Enterprise, on retrouve notamment Block (anciennement Square) et Estée Lauder. Les cas d’utilisation sont variés, allant de l’amélioration de l’efficacité opérationnelle à la rédaction de documents techniques ou commerciaux.

Des performances jusqu’à deux fois plus rapides

ChatGPT Enterprise offre des performances accrues par rapport aux versions précédentes, avec des temps de réponse jusqu’à deux fois plus rapides. De plus, cette version professionnelle donne accès à GPT-4 sans limite d’utilisation, ce qui permet aux entreprises de profiter pleinement de la puissance de cet outil d’IA.

Tarification adaptée aux besoins des entreprises

Le prix de ChatGPT Enterprise n’a pas été dévoilé publiquement, mais il serait fonction des cas d’usage et de la taille des entreprises. Cette approche flexible permet à OpenAI de proposer son agent conversationnel aux entreprises de toutes tailles, y compris les petites et moyennes entreprises qui souhaitent tirer parti des dernières avancées en matière d’IA.

Un avenir prometteur pour l’intelligence artificielle dans le monde professionnel

Le lancement de ChatGPT Enterprise marque une étape importante dans la démocratisation de l’intelligence artificielle au sein du monde professionnel. En offrant un outil plus sécurisé et adapté aux besoins des entreprises, OpenAI contribue à accélérer l’adoption de l’IA dans de nombreux secteurs d’activité. Avec des performances toujours plus impressionnantes et une sécurité renforcée, il ne fait aucun doute que ChatGPT Enterprise saura convaincre les entreprises de l’utiliser comme un allié précieux pour optimiser leurs processus et améliorer leur efficacité opérationnelle.