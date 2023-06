ONG « Les Amis de la Terre » dénonce les quantités énormes de vêtements offerts par Shein

La célèbre entreprise chinoise spécialisée dans la mode rapide Shein offre « 470 000 designs accessibles instantanément » sur sa plateforme, des quantités « colossales » qui n’ont rien à voir avec les marques traditionnelles, et qui entraînent des conséquences écologiques et sociales « catastrophiques », d’après une étude réalisée par l’organisation non gouvernementale Les Amis de la Terre, dont les résultats ont été dévoilés ce jeudi 22 juin.

L’association Les Amis de la Terre a étudié quotidiennement pendant le mois de mai les « nouveautés vestimentaires commercialisées » par Shein et a estimé que plus de 7 200 nouveaux modèles étaient ajoutés en moyenne par jour, jusqu’à 10 800, avec une durée de vie moyenne de 65 jours sur le site. Sur la même période, H&M en proposait 25 000, souligne l’ONG. Le chiffre de 470 000 modèles disponibles par jour pour Shein est même 900 fois plus élevé que celui d’une enseigne française traditionnelle.

La marque affirmait en mai être un fabricant « à la demande, capable de (la) mesurer très précisément, ce qui permet de réduire considérablement les invendus et donc la production de déchets », selon Peter Pernot-Day, responsable de la stratégie et des affaires publiques, dans un entretien à l’AFP.

Cette théorie fonctionne si « le nombre de modèles ajoutés chaque jour (n’est) pas aussi disproportionné », rétorque Les Amis de la Terre, qui a évalué la production de Shein à un million de vêtements par jour, soit l’équivalent de 15 000 à 20 000 tonnes de CO2 émis.

Lutter contre la surproduction dans la mode

« En 2050, le secteur textile émettrait même 26% des émissions globales de gaz à effet de serre, si les tendances actuelles de consommation se poursuivent », estimait l’Ademe en 2022. « Il est nécessaire de s’attaquer au système même de surproduction, en limitant les volumes de produits mis en vente », en accord avec les objectifs de l’Accord de Paris, recommande Les Amis de la Terre.

Fondée en 2012 en Chine et basée à Singapour, Shein a rapidement conquis le marché mondial de la fast-fashion, basée sur le renouvellement rapide des collections à très petits prix, et ne vend qu’en ligne, ciblant une jeune clientèle adepte des réseaux sociaux. Accusée de travail forcé, d’incitation à la surconsommation, critiquée pour l’impact environnemental de ses produits et peu transparente sur sa production, la marque attire les critiques des défenseurs de l’environnement et des droits humains.